Banco Central invitó a entidades financieras y cambiarias a otorgar asueto al personal el 24 y el 31

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Banco Central de la República Argentina propuso hoy a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a otorgar asueto a su personal el 24 y 31 de diciembre próximos, en sintonía con la decisión tomada por el Gobierno nacional para el personal de la Administración Pública durante esos días.



El organismo monetario realizó la convocatoria bajo el formato de “una invitación”, de manera que las entidades quedaron facultadas a no abrir sus sucursales en esos días.



El Banco Central resaltó que más allá del asueto, los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.



Hoy, el Gobierno dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre, vísperas de festividades.



El personal del Banco Central, como organismo oficial, está comprendido dentro del asueto del gobierno nacional, situación que determina que la actividad del sistema será parcial esas jornadas.



"Las citadas fechas constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para las familias argentinas y extranjeras que habitan en nuestro territorio y a fin de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos", sostuvo el decreto 45 en sus considerandos.



La medida publicada en el Boletín Oficial, precisó que el asueto "no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras".



Con esta invitación, el Banco Central faculta a los bancos a no abrir sus puertas esos días.