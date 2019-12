Banfield evoca los diez años de su único título en la era profesional

Banfield recordó hoy el décimo aniversario de la conquista del torneo Apertura 2009, su único título en la era profesional del fútbol argentino, con un festejo en su estadio Florencio Sola que presenciaron unas 3.000 metros, entre ellas, el ex presidente Eduardo Duhalde.



Julio César Falcioni, actual técnico del club y conductor de aquella conquista, la evocó como un logro "muy emotivo e importante" por tratarse de su primer campeonato como entrenador, dos años antes de coronarse de forma invicta con Boca Juniors.



"Ya pasó mucho tiempo, ahora es tiempo de ganar otro campeonato", arengó "El Emperador", que fue acompañado por algunos de sus ex dirigidos: Marcelo Bustamante, Julio Barraza, Roberto Battión, Maximiliano Lazo, Sebastián López, Jorge Segovia y Santiago Ladino.



Antes de su discurso, sobre la pantalla gigante del escenario montado sobre el campo de juego, se proyectó un video con imágenes de la campaña y el mensaje del ex capitán Javier Sanguinetti y la estrella de aquel equipo: el colombiano James Rodríguez, actual futbolista de Real Madrid de España.



Banfield, que en sus vitrinas también aloja la Copa de Honor MCBA 1920 -otro título oficial reconocido por AFA-, fue campeón del Apertura 2009 en la última fecha pese a perder con Boca (0-2) en La Bombonera, favorecido por la victoria de San Lorenzo (2-0) ante el escolta Newell's Old Boys en Rosario.