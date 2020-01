Baradel: "Cuando hay gobiernos que escuchan, no tiene que haber conflicto con el inicio de clases"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel, aseveró hoy que "cuando hay gobiernos que escuchan y dan respuestas, no tendría que haber conflicto conflicto con el inicio de clases", al referirse al comienzo de la paritaria nacional docente.



En declaraciones formuladas a radio La Red, el dirigente gremial celebró el restablecimiento de esa instancia de negociación y debate, y evaluó que se trata de un hecho "muy importante porque le vuelve a dar centralidad a la educación y la establece como prioridad".



A partir de las 15, se reunirán en el Palacio Sarmiento las autoridades del Ministerio de Educación nacional, los dirigentes de los cinco gremios docentes -Ctera, Uda, Amet, Cea y Sadop- y representantes de las veinticuatro provincias.



Baradel, que también es secretario adjunto de la Centra de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), explicó que "la discusión es establecer pisos salariales para mejorar los sueldos de varias provincias" y aclaró que, si éstas no pueden pagar, en ese piso "la Nación las tiene que asistir".



Cuando se le preguntó cuál será el piso salarial que los sindicatos de maestros buscarán conseguir, Baradel expuso: "Hoy empiezan las negociaciones; después nos tendremos que reunir todos los gremios y hacer un planteo conjunto sobre ese tema".



"El incentivo docente es un trayecto de salario que aporta la Nación y va a los docentes de todo el país", apuntó y dijo que, a la vez, en el encuentro previsto para esta tarde se discutirá "un programa de actualización y formación docente, infraestructura y política socioeducativa".



Finalmente, rechazó que los gremios hayan sido "duros" con el gobierno anterior y recordó que el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal "decidieron atacar a los docentes e intentaron deslegitimar la educación pública".



"Macri dijo que los chicos 'caen' en la escuela pública y Vidal que no era justo que el Estado invirtiera para que los pobres pudieran ir a la universidad. Nos cerraron las puertas de la gobernación", expuso.



"No fuimos duros con el gobierno de Cambiemos. Ellos fueron duros con nosotros y nosotros nos defendimos", finalizó.