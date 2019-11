Barcelona, con buena labor de argentino Bolmaro, vence a Estudiantes por la Liga española

Barcelona, con una buena tarea del argentino Leandro Bolmaro, superó esta mañana a Estudiantes por 94 a 72, en partido correspondiente a la novena fecha de la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España



En el Palau Blaugrana, el equipo local dominó claramente a su adversario, según lo testimonia la progresión del tanteador: 30-19, 44-32, 70-50 y 94-72



El alero cordobés Bolmaro (ex Bahía Basket) actuó durante 14 minutos, al cabo de los cuales encestó 7 puntos (2-3 en dobles, 1-2 en triples) y otorgó 2 asistencias.



En Barcelona, que ahora acumula un registro de 7 triunfos y 2 derrotas, se destacó el ala pivote estadounidense Brandon Davies, con un balance de 20 puntos, 3 rebotes y 2 recuperos.



En el elenco madrileño, que ostenta un record de 3 victorias y 6 caídas, el escolta británico Phil Scrubb anotó 18 unidades (4-9 en triples), repartió 3 asistencias y propició 2 robos de balón.



En tanto, el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata) acumuló 6 puntos, 5 rebotes, 4 pases gol y un robo en 29m. para Zaragoza, que cayó ante Valencia, por 92-74. En tanto, Gran Canaria doblegó a UCAM Murcia, por 85-79



En uno de los adelantos registrados el sábado, el también cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Bahía Basket y Peñarol de Mar del Plata) contribuyó con 4 puntos y un robo para Manresa, que perdió como local ante Obradoiro, por 85-79