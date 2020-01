Bariloche apresentou um site com informação exclusiva sobre suas trilhas

POR AGENCIA TÉLAM 25 de octubre de 2019

San Carlos de Bariloche apresentou uma nova página de internet com informação sobre suas trilhas, destinadas ao trekking, informou o Ministério do Turismo, Cultura e Esportes de Río Negro.



Trata-se do site www.barilochetrekking.com, que reúne todas as novidades para essa atividade e inclui o estado das trilhas, a segurança, a localização, o clima e outros dados úteis.



A plataforma conta com informação sobre 62 caminhos, seis travessias, 17 caminhadas curtas e 450 quilômetros de caminhos para percorrer, com os graus de dificuldade de cada um, os pontos de partida e chegada e os desníveis que se encontrarão em seus trajetos.



O site é o resultado de um trabalho colaborativo entre a província de Río Negro, a municipalidade de Bariloche, o Ente Misto de Promoção Turística dessa cidade, o Clube Andino Bariloche, o Parque Nacional Nahuel Huapi e a Associação de Hotéis de Turismo.