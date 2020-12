Basualdo sobre el proyecto del aborto: “Voy a votar en contra esta ley, creo que no sirve”

En una breve intervención durante el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cerca de las 19.30 horas de este martes habló el senador por San Juan Roberto Basualdo.

El legislador de Producción y Trabajo argumentó su voto contra el proyecto al decir: “Esta es una ley muy importante, más allá de que considero que no es el momento. El Presidente la prometió en campaña, lo dijo el 1 de marzo (ante la asamblea legislativa), pero no sabíamos que había una pandemia”.

Basualdo insistió sobre el tema del coronavirus al referir que “en la calle sabíamos que iba a haber muchas pasiones, gente que iba a venir a apoyar de una manera o de otra. Estamos poniendo en riesgo a todos los que están ahí en la calle”.

“Más allá de que hay opiniones irreconciliables: los que apoyan la ley y quienes no apoyamos, creo que no era el momento, pero tenemos que votarla”, dijo.

Además, hizo un ejercicio de memoria al indicar que proyectos similares ingresaron al Congreso en años anteriores “por lo que empecé a estudiar el tema, a escuchar a especialistas que opinaban de una manera y de otra. Yo tenía un pensamiento más amplio, pensaba diferente. Cuando empecé a escuchar las partes, me di cuenta que más que pensamiento amplio tenía desconocimiento”.

“La verdad que no había tenido una educación sexual como me hubiera gustado tener, tampoco hice nada por tenerla, mis padres no me la dieron y lo peor, no se las transmití a mis hijas que es fundamental. Con todo esto que estamos tratando sobre el aborto sí o no, creo que tendríamos que estar hablando de cómo hacer para prevenir. Yo mismo presenté un proyecto para que hubiera una gran campaña de profilaxis y no se logró”, afirmó.

Por último, Basualdo dijo que “indudablemente esta ley no nos sirve, por eso voy a votar en contra. Creo que no sirve, no nos viene bien. Después de 10 o 12 horas de debate, tendríamos que trabajar todos y unirnos para poder tener un buen trabajo de prevención”.