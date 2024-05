Los padres de Beltrán Romero, un bebé de dos meses de San Juan, están enfrentando una carrera contra el tiempo. El pequeño requiere un estudio genético altamente complejo en el Hospital Italiano de San Justo para que los médicos puedan diagnosticar su condición. Beltrán nació el 12 de marzo en el Sanatorio Argentino y debido a complicaciones con la bilirrubina y la hipotonía, tuvo que ser ingresado en Neonatología, donde recibió asistencia con oxígeno. Después, fue trasladado en avión sanitario al Hospital Italiano de San Justo para un examen genético, pero los trámites de autorización se han estancado.

Ismael Romero y Melisa Acosta relataron a DIARIO HUARPE que la falta de respuestas por parte de la obra social Federada Salud, con sede en Santa Fe, ha dejado a la familia en una situación desesperante. A pesar de intentar comunicarse y buscar soluciones, la falta de apoyo ha sido evidente. El estudio genético, vital para el tratamiento de Beltrán, tiene un costo de 5 millones de dólares, una suma inalcanzable para la familia y necesitan confirmar si el pequeño tiene Miastenia gravis.

“Desde la obra social directamente no hay respuesta, no me contestan. Les mandé mail, les llamo y no me atienden. En la gerencia comercial de acá del Hospital Italiano estaban tratando de contactarse desde hace dos, tres semanas por una respuesta, y no la hay”, afirmó Ismael.