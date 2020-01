Bernardo Romeo asumió como Coordinador de Selecciones Juveniles

El ex delantero de San Lorenzo Bernardo Romeo asumió hoy como nuevo Coordinador de Selecciones Juveniles.



Romeo, de 42 años, firmó contrato en el predio de la AFA, en Ezeiza, en presencia del presidente Claudio Tapia, por un vínculo de dos años, según confió a Télam la prensa del ente que regula el fútbol argentino.



De esta manera, Romeo ocupará el cargo que dejó vacante Hermes Desio, quien después de dos años y medio de trabajo no renovó su contrato por cuestiones personales.



Romeo deberá articular su tarea con los distintos entrenadores de las divisiones juveniles como Pablo Aimar (Sub-17) y Diego Placente (Sub-15), sus ex compañeros en el plantel que obtuvo la Copa del Mundo Sub-20 en Malasia 1997, y Fernando Batista, quien dirigirá al equipo Preolímpico Sub-23 en Colombia.



Su pasado como jugador en las divisiones juveniles del seleccionado argentino y cercanía con el cuerpo técnico (también fue compañero de Lionel Scaloni en Malasia 1997) influyeron para su elección.