Berón deja abierta la puerta para su salida: "Hay que ver cuál es la idea del club"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Independiente, Fernando Berón, abrió la puerta para su salida del cargo después de la derrota con Newell's (2-3) en Avellaneda, al condicionar su continuidad a "la idea del club", que conocerá en una próxima reunión con la dirigencia.



Tras el alejamiento de Sebastián Beccacece en la décima fecha, Berón tomó el control del equipo de forma interina con la posibilidad de continuar el año próximo. "No cambió nada -dijo al respecto-. Quedamos en hablar después de estos seis partidos y seguramente nos vamos a estar juntando en los próximas días con los dirigentes".



"Hay que ver cuál es la idea del club. En estos seis partidos que nos tocó dirigir el equipo fue de mayor a menor y hoy nos volvemos a ir con las manos vacías", admitió.



Independiente empató con Unión de Santa Fe en el debut de Berón; ganó los dos partidos siguientes ante San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza; igualó con Aldosivi de Mar del Plata y perdió consecutivamente con Banfield y Newell's, ambos de local.



En las últimas horas, la dirigencia mantuvo una charla con Hernán Crespo -ex DT de Banfield- y tomó contacto con Pablo Guede, actualmente en el Morelia de México.



"No me sorprende que hablen con otros técnicos, obviamente que están en todo su derecho de hacerlo. Esto es fútbol, no me cae ni bien ni mal", resumió en la conferencia de prensa posterior a la caída con el equipo rosarino.