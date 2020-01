Bianco criticó gastos "excesivos, ineficientes y superfluos" del gobierno de Vidal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, criticó hoy a la anterior administración bonaerense, a cargo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, por efectuar gastos "excesivos, ineficientes y superfluos" y consideró que debe dar "explicaciones" a los habitantes de la provincia.



En una serie de tuits, el funcionario posteó que esta madrugada se "desalojaron las coquetas y carísimas oficinas que (la ex gobernadora) Vidal había alquilado en Diagonal Norte y Florida, pleno centro porteño, para el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana (Opisu)".



"El Opisu tiene como objetivo la urbanización de barrios populares de la provincia de Buenos Aires", precisó y detalló que desde el 11 de diciembre pasado, cuando asumió el gobierno de Axel Kicillof, ese organismo "pasó a funcionar en La Plata, como corresponde".



Bianco pidió que la ex gobernadora "explique a los bonaerenses este gasto excesivo, ineficiente, superfluo y sin sentido" y contó que en esa repartición se lleva adelante una "auditoría de bienes, porque hay muchas cositas que no aparecen por ningún lado".



"Seguimos ordenando el desastre que dejó Vidal", finalizó Bianco.



En paralelo, el jefe de Gabinete anunció en declaraciones al diario El Día que la provincia no comprará nuevos vehículos porque "en el gobierno sobran autos".



"La provincia está literalmente quebrada: antes que autos vamos a comprar tizas, pizarrones y pintura para las escuelas y oxígeno y suero para los hospitales", graficó.



Es que esta semana se generó una controversia, a partir de que la diputada nacional de Juntos por el Cambio Josefina Mendoza acusó -a través de redes sociales- al gobernador Kicillof de querer "cambiar su auto y el de sus funcionarios para andar en un cero kilómetro de alta gama".



Mendoza hacía referencia a la licitación pública N° 58-0163-LPU19, publicada en el Boletín Oficial del 21 de enero y disponible en el sistema de compras de la Provincia, que incluye la compra de 380 vehículos, entre ellos 120 autos de alta gama, 120 camionetas cuatro por cuatro y 140 utilitarios por 552 millones de pesos.



En ese sentido, Bianco explicó que el trámite administrativo para la adquisición por parte del gobierno bonaerense de esa flota "se inició en febrero de 2019, con el pedido a Contaduría, que le dio curso en noviembre del año pasado, con lo que se hicieron los pliegos para el lanzamiento de la licitación".