Bianco: "Si al gobierno de Vidal se lo ayudó no sé por qué ahora se ponen tantos palos en la rueda"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó hoy que "hay cosas razonables que pide la oposición. Lo que no es razonable es la instalación mediática de que se trata de un impuestazo", en referencia al proyecto de ley Impositiva 2020 enviado a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof.



Bianco explicó que ayer se dio quórum para la sesión que trataría la ley, pero se pasó a cuarto intermedio para este mediodía cuando se intentará retomar el debate en el Senado bonaerense.



Al ser consultado sobre las dudas de la oposición, el jefe de Gabinete dijo que diputadores y senadores del oficialismo presentaron el proyecto y explicaron el espíritu de la iniciativa, en diálogo con FM Cítrica.



"Hubo consultas puntuales, pero en principio nadie estuvo en desacuerdo con los detalles del proyecto en cuanto a mantener una actualización por inflación en promedio e incorporarle un carácter de progresividad y de segmentación para que con un criterio lógico, justo y razonable, a nuestro parecer, los que tienen menos, paguen menos y los que tienen más, paguen más", dijo el funcionario.



En esa línea, confió que la oposición "está de acuerdo con ese espíritu en general del proyecto, nos han propuesto modificaciones menores, no está en discusión ni el espíritu ni las características del proyecto, hay pedidos particulares, la cosa está encaminada; lo que no es razonable ni justo es la instalación mediática del tema, cuando dicen que se trata de un impuestazo".



"Si al gobierno de Maria Eugenia Vidal se lo ayudo no sé porque ahora se ponen tantos palos en la rueda, lo que nosotros necesitamos es mantener ese poder adquisitivo de los ingresos de la provincia para pagar los 200 mil millones de pesos de vencimientos de deuda de este año", apuntó.



Bianco subrayó que se trata "ni más ni menos de un ajuste por la inflación. El problema es la inflación, sobre todo en una situación de múltiples emergencias como las que se han votado la semana pasada", y agregó que "seria incoherente que se hayan votado las emergencias y no la actualización de ingresos de la provincia".



El jefe de ministros volvió a explicar que el aumento para el 86% de las partidas de los propietarios de los inmobiliarios urbanos "implica un impuesto anual de hasta 3500 pesos que se puede pagar en 5 cuotas y que se paga al principio del año se le descuenta el 20%".



En relación a los reclamos puntuales de la oposición sobre los montos, dijo que "si se baja de 75% al nivel de inflación el proyecto no tiene sentido, el objetivo uno es mantener razonablemente los ingresos actualizados por inflación; lo que proponemos es que algunos, la mayoría, paguen menos del 55%, y que una porción minoritaria pague más del 55%, y con eso hacer un subsidio cruzado de los que pagan más a los que pagan menos, manteniendo el poder adquisitivo del estado provincial".



"Si vos bajas el tope de 75% a 55%, estás perdiendo poder adquisitivo, salvo que los que pagan el 15 salgan a pagar más y ahí seria como el proyecto de (Horacio) Rodriguez Larreta que le ajusta por inflación a todo el mundo, nosotros queremos un proyecto donde se ajuste un poco a los que menos tienen y más a los que más tienen", remarcó.



"La idea es poder resolverlo hoy para el año que viene ya tener nuestra ley Impositiva, tenemos las emergencia necesarias, necesitamos esta ley para continuar avanzando en las mejoras de la calidad de vida de los bonaerenses", completó.