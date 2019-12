Blandi está en la mira del Colo Colo y podría irse de San Lorenzo, según prensa chilena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El delantero Nicolás Blandi, relegado en San Lorenzo durante el último semestre, en parte por lesiones y también por la aparición del promisorio juvenil Adolfo Gaich, es uno de los principales objetivos del Colo Colo, de Chile, que comenzó la búsqueda de un goleador con miras a su participación en la Copa Libertadores 2020.



Blandi, nacido en Campana y próximo a cumplir 30 años, es el objetivo número uno del "Cacique" chileno, que envió a Buenos Aires a su director deportivo, el ex futbolista argentino Marcelo Espina, con la misión de gestionar su incorporación, según reveló el periódico El Mercurio.



El delantero surgido de Boca Juniors es la primera opción del Colo Colo aunque no la única, ya que también interesan Lucas Viatri, de Peñarol, Santiago "Morro" García, de Godoy Cruz de Mendoza, y el formoseño Lucas Passerini, actualmente en el Palestino.



Colo Colo integrará el Grupo "C" de la Libertadores junto a Peñarol, Atlético Paranaense, de Brasil, y un equipo de Bolivia aún no definido.



En el caso de incorporar a Blandi, este se reencontraría con dos ex compañeros suyos en Boca, el defensor Juan Manuel Insaurralde y el delantero Pablo Mouche.