Bloqueo político en Israel a horas de que concluya el plazo para formar gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ultraderechista Avigdor Lieberman descartó hoy unirse a un gabinete en minoría y profundizó así el punto muerto en que se encuentra esa opción política en Israel, a horas de que expire el plazo para formar gobierno y no quede otra opción que convocar las terceras elecciones en menos de un año.



"Dijimos que no nos uniríamos a una coalición apoyada directa o indirectamente por la Lista Unida árabe", declaró Lieberman sobre esta opción que lideraría el ex jefe del ejército Benny Gantz, y culpó a éste y al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu por llegar a este nuevo punto muerto.



Según afirmó el dirigente que posee las bancas necesarias para inclinar la balanza para un lado o para el otro, ni Gantz ni Netanyahu aceptaron sus condiciones por por razones personales.



El líder del partido xenófobo y ultranacionalista Israel Nuestro Hogar había dado un plazo hasta el día de hoy a ambos líderes para que acordaran un gobierno unitario y liberal, como pidió desde el inicio de las negociaciones.



"Por lo que a mí respecta ambos son culpables", dijo, citado por la agencia de noticias EFE.



Gantz, que tiene el mandato de crear el gobierno luego que Netanyahu no consiguiera hacerlo, y el primer ministro mantuvieron ayer un último encuentro, pero no pudieron acercar posturas y se responsabilizaron mutuamente del fracaso.



"Desafortunadamente, durante nuestra reunión de anoche, Benny Gantz se negó a aceptar el plan del presidente de que yo, como primer ministro, sería el primero en la rotación para el cargo" en un ejecutivo de unidad, declaró hoy Netanyahu.



Por su parte, Gantz acusó al actual premier de haber abandonado el interés en evitar unas terceras elecciones.



"Porque eso es lo que sus abogados le están diciendo, y todo lo que está tratando de hacer ahora es trasladar la responsabilidad", aludió el ex jefe militar, en referencia a la decisión que se espera tome la Fiscalía en los próximos días para formalizar o rechazar la acusación de corrupción contra Netanyahu.



Para Lieberman, las diferencias no son ideológicas, sino personales: "Uno no acepta el plan del presidente y otro no renuncia de un gobierno mesiánico y haredi".



A horas de que expire el plazo esta medianoche (19 hora argentina), y a falta de negociaciones de última hora que den un vuelco a la situación, Israel parece acercarse a unas terceras elecciones en menos de un año.



Si Gantz fracasa hoy en formar gobierno se abrirá un plazo de 21 días durante los cuales un diputado de la cámara podría optar por conseguir el apoyo de una mayoría para intentar crear ejecutivo, o el Parlamento puede votar su disolución, lo que llevaría directamente a nuevos comicios.