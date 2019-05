Bloquismo: charlas en Diputados para tratar de lograr la ansiada unidad

Desde que el Partido Bloquista se alineó con el Justicislista para armar lo que hasta ahora es el principal frente electoral que ha tenido la provincia en los últimos años, hubo miembros del partido de la estrella que no coincidieron y se hicieron llamar los disidentes. Además de aquellos que se diseminaron en otros sectores. Pero ahora es desde la Cámara de Diputados que los bloquistas buscan la unión de todos los sectores, algo que no consigue la conducción partidaria.

La presidencia del Bloque Bloquista se encuentra en poder de Andrés Chanampa tras el pedido de Jorge Espejo de dejar ese puesto para dedicarse más a su candidatura por la intendencia de Iglesia. Y bajo la conducción del chimbero se comenzó con la misión de buscar la unidad bloquista en la Cámara de Diputados, algo que no consigue la desgastada conducción de Graciela Caselles a nivel partido.

Así fue como el ahora oficialista Edgardo Sancassani pasó a formar parte del Bloque Bloquista tras abandonar lo que era el Bloque Compromiso Federal que integraba junto a otro bloquista como es César Aguilar, hoy denominado San Juan Federal.

Con la llegada de Sancassani, los bloquistas suman cinco legisladores en el bloque aunque aún hay un hueso duro de roer pero con el que mantienen conversaciones: César Aguilar.

Desde el bloque que conforman Chanampa, Sancassani, Espejo, Carlos Maza Pezé y Mauro Marinero, se encuentran en plena charla con Aguilar con la firme misión de tentarlo para que forme parte de ese espacio dentro de la Legislatura y así conseguir la unidad completa con todos los bloquistas alineados, dando así una especie de lección a la actual conducción de Caselles.

“Uno tiene la palabra empeñada. En 2015 fui con un proyecto que presentó Compromiso con San Juan y fui elegido diputado proporcional. Leopoldo (Bravo) siempre nos enseñó a respetar la palabra empeñada, si bien mantengo permanente diálogo con la gente del bloquismo oficialista, fundamentalmente con Sancassani y Chanampa, no así con la conducción del partido, siempre está la posibilidad de conformar una unidad del partido del 2019 en adelante”, mencionó Aguilar.

El diputado disidente reconoció que “el llamado está hecho, no lo voy a negar pero hasta que termine el mandato me mantendré en este bloque. Está en análisis el hecho de poder conformar una mesa de diálogo en el bloquismo”.

Sin embargo, Aguilar mencionó su motivo de su hasta ahora no regreso al bloquismo: “Quiero que tengamos la oportunidad todos de expresarnos y ver qué posibilidad tenemos nuevamente, no ir siempre detrás del Justicialismo como en un momentos e fue detrás de José Luis Gioja y ahora de Uñac. Es algo que todavía no lo comparto. Nosotros podemos tomar decisiones propias como partido, tener la posibilidad de ser unificado con identidad propia y después decidiremos las alianzas con quiénes serán”.

Por su parte, Chanampa dijo que viene “sosteniendo un recambio en el Partido Bloquista desde hace tres años. Esto no quiere decir que vengan todos los jóvenes por un lado y los más grandes se retiren, al contrario, debe haber una renovación de cara nueva”.

Por el momento el bloque continuará con 5 diputados, habiendo sumado una banca más con Sancassani, y aunque Aguilar mencionó que continuará en su bloque, las conversaciones continuarán.