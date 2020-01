Boca começou a pré-temporada sob a condução de Miguel Angel Russo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A equipe de Boca Juniors começou a pré-temporada sob a condução do treinador Miguel Ángel Russo, o qual iniciará seu segundo ciclo no clube, com a Copa Libertadores da América, como máximo objetivo.



No primeiro dia de trabalho, Russo foi acompanhado por Leandro Somoza como primeiro ajudante e Damián Lanatta como preparador físico, embora possivelmente haja outro assistente no corpo técnico.



Sobre a equipe, a expectativa passará pela presença de Carlos Tevez, ídolo da instituição. Russo confirmou que terá uma conversa com o "apache" por ser o "jogador do clube" com contrato vigente, segundo informou o presidente, Jorge Amor Ameal.



Sendo assim, se apresentaram os jogadores com trajetória que retornam ao jogar por empréstimo em outros clubes como os casos de Leonardo Jara (DC United, de Estados Unidos) e o colombiano Sebastián Pérez (Barcelona, do Equador), entre outros.