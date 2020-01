Boca se interesó en el colombiano Roger Martínez, según el representante del goleador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Boca Juniors hizo averiguaciones sobre la actualidad del goleador del América de México y el seleccionado de Colombia, Roger Martínez, anunció hoy el representante del delantero que en Argentina jugó en Racing, Santamarina y Aldosivi de Mar del Plata.



"Hubo sondeos de Boca, no puedo decir más que eso", apuntó el representante Fernando López según el portal mexicano MedioTiempo.



"No es la primera vez que Boca manifiesta interés por Roger. El jugador tiene contrato con América, pero a veces la dinámica del futbol hace que te lleguen oportunidades", señaló el agente.



El futuro de Roger Martínez está lejos de América ya que el entrenador Miguel Herrera y la dirigencia desean que no vuelva a jugar en el equipo del Distrito Federal luego de que presionó para ser transferido a Europa.



El colombiano, quien jugó en Racing 31 partidos y convirtió ocho goles entre 2013 y 2016, le pidió a las autoridades de América que lo vendan al Genoa de Italia porque deseaba volver a Europa, pero la operación fracaso y luego no aceptó pasar al Inter de Miami, de la liga estadounidense.



Luego de esas fallidas oportunidades Martínez regresó a las instalaciones del club con la intención de seguir, pero la directiva y Herrera ya no desean que continúe en la entidad.



Martínez, quien estuvo a préstamo en Santamarina de Tandil y Aldosivi de Mar del Plata, pasó de Racing a Jiangsu Suning de China y luego pasó por Villarreal de España.