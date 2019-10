Boca Unidos, de Corrientes, ganó y es el nuevo puntero de la zona A del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Boca Unidos, como local en Corrientes, pasó a ser el nuevo puntero de la zona A del torneo Federal A al ganarle anoche por 2 a 1 a Juventud Unida, de Gualeguaychú, con goles de Cristian Muñoz y Rolando Ricardone, después de que Juan Alfaro había puesto en ventaja al equipo entrerriano, en cotejo por la novena fecha del certamen.



El que resignó la punta fue Güemes, de Santiago del Estero, al perder de local ante Sportivo Las Parejas por 1 a 0. Guillermo Villalba marcó para el triunfo de los santafesinos.



En tanto, dos equipos mendocinos se mantienen al tope de las posiciones de la zona B con sus respectivos triunfos de anoche: Deportivo Maipú, con gol de Mario Vallejo, venció por 1 a 0 en su visita a Juventud Unida de San Luis, y Huracán Las Heras, de local, con el tanto de Maximiliano Herrera superó por 1 a 0 a Sportivo Estudiantes, de San Luis.



En los otros partidos jugados por la zona A se registraron los siguientes resultados con sus correspondientes goleadores:



Defensores de Pronunciamiento 2 (Johan Laureiro, de tiro penal, y Héctor Echagüe) - San Martín, de Formosa 2 (Cristian Ibarra, de tiro penal, y Leonel Pietkiewicz); Crucero del Norte 0 - Defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, 0; Unión, de Sunchales, 3 (Matías Zbrun, Santiago Stecaldo y Mateo Castellano) - Gimnasia y Esgrima, de Concepción del Uruguay, 1 (Pablo Vercellino); Chaco For Ever 1 (Guido Rancez) - Central Norte 1 (Gonzalo Ríos) y Douglas Haig 2 (Pablo Mazza -2-) - Sarmiento, de Resistencia, 1 (Brian Berlo), partido que estuvo suspendido por 40 minutos al iniciarse el segundo tiempo por una fuerte tormenta eléctrica y lluvia.



Por la zona B, así finalizaron los otros partidos:



Sansinena 2 (Enzo Fernández y Diego Ramírez) - Peñarol, de San Juan 0; Sol de Mayo 0 - Ferro, de Gral. Pico, 2 (Daniel Neculman y Enzo Fernández); Circulo Dep. Otamendi 0 - Villa Mitre, de Bahía Blanca, 0; Olimpo 0 - Deportivo Madryn 2 (Matías Presentado y Alejo Distaulo) y Sportivo Desamparados 0 - Cipolletti 0.



Los seis primeros de cada zona que se están clasificando para el respectivo hexagonal que arrojará un ascenso por cada una de ellas a la Primera Nacional son los siguientes:



Zona A: Boca Unidos, 17 puntos; Guemes (SdE),15; Douglas Haig, 14; Sp. Las Parejas y Sarmiento (R),13 y Chaco For Ever, 12.



Zona B: Deportivo Maipú y Huracán Las Heras, 19 puntos; Cipolletti, 13; Villa Mitre (BB) y Ferro (GP), 12 y Deportivo Madryn, 11.