Bodegueros de Europa y EEUU piden fin de los aranceles de importación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las principales asociaciones del vino de la Unión Europea y de Estados Unidos reclamaron hoy en un comunicado conjunto el fin de los aranceles al vino.



El Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), junto con organizaciones líderes del sector vitivinícola de la Unión Europea (UE) y de los Estados Unidos, subrayaron la importancia del comercio de vino entre la UE y los Estados Unidos, con transacciones que alcanzan los US$ 5.330 millones de dólares y generan empleos e inversiones.



De esta forma, tanto el CEEV y el Wine Institute estadounidense expresaron la necesidad de mantener la relación comercial de cara a futuro, informó DPA.



Ambas organizaciones destacaron que los aranceles actúan como "impuestos adicionales" que consumidores y empresas pagan a lo largo de la cadena de valor, y son "un factor generador de incertidumbre económica".



Con esta declaración, que reafirmó su alineación y apoyo al "comercio libre y justo", instan a los líderes de ambos territorios a priorizar en tres objetivos esenciales para los implicados en el comercio del vino.



Por un lado, piden el "mantenimiento de la histórica alianza comercial del vino entre la UE y EEUU", y por otro, solicitaron que sean eliminados todos los aranceles sobre el vino, un concepto conocido como 'zero for zero', adoptado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio para ciertos productos hace más de 20 años.



Por último, reclamaron a los gobiernos que protejan "el dinamismo económico y la diversificación de mercados" de los productores, mediante la creación del principio 'vino por vino', evitando así el uso de aranceles punitivos como instrumento de negociación en disputas ajenas al sector.