Bogotá vuelve a reclamarle a Cuba que entregue a los líderes del ELN

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Colombia sumó hoy otro reclamo a Cuba para que entregue a los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la mayor guerrilla colombiana, e insistió en que la reticencia entorpece las relaciones bilaterales. "Entreguen, por favor, a los criminales que tienen en su territorio; cumplan con las obligaciones que tienen con los tratados de Interpol y con el tratado bilateral de extradición", reclamó el canciller Carlos Holmes Trujillo. Las palabras de Holmes Trujillo van en línea con lo expresado la semana pasada por el propio presidente Iván Duque, que exigió a La Habana que entregara a los negociadores de paz del ELN o se preparara para una crisis diplomática bitaleral. "Me preocupa una cosa y la digo con mucha claridad: si Cuba privilegia su relación con los criminales a su relación institucional con el gobierno colombiano", manifestó entonces Duque a la cadena CNN. Ahora, Holmes Trujillo evaluó que las palabras del mandatario fueron lo "suficientemente claro" y advirtió, en declaraciones a Caracol radio, que existen "varias acciones diplomáticas a las que podría acudirse". Medios bogotanos especulan con que esa medidas pueden ir desde el llamado a consultas del embajador hasta la ruptura de relaciones con la isla, si La Habana no accede al reclamo. Varios de los líderes del ELN se encuentran en La Habana porque ahí se desarrollaron 17 meses de conversaciones de paz en busca de terminar el conflicto armado interno, pero esas gestiones se rompieron con el gobierno de Duque. El Ejecutivo suele señalar que mientras se negociaba, el ELN cometió más de 400 atentados, más de 100 asesinatos y más de 10 secuestros. El cuadro terminó de romperse cuando la insurgencia estalló en enero pasado un coche-bomba en el principal centro de formación de la policía en Bogotá, con un saldo de 22 muertos. El gobierno cubano sostiene que su papel en este asunto se limitó a ser anfitrión de las negociaciones, que tienen unos protocolos de seguridad para los guerrilleros en caso de rompimiento. Holmes Trujillo afirmó que el gobierno de Duque "no está comprometido con los acuerdos del gobierno anterior", en referencia al mandato de Juan Manuel Santos, que fue el iniciador de esos diálogos de paz, y que incluso cerró un acuerdo con las FARC, que le valieron al ex mandatario el Premio Nobel de la Paz.