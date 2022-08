Tras las declaraciones y confirmaciones del secretario de Gobierno de la Capital, Horacio Lucero, de no habilitar más boliches en la zona del Acceso Sur, en Trinidad, los vecinos afectados por la actividad nocturna manifestaron que es la primera vez que un funcionario del Estado provincial recoge el guante con criterio y perspectiva de solución a futuro.

“La verdad que las expresiones de Lucero y la decisión tomada de no habilitar más boliches en la zona nos sorprendió gratamente a todos los vecinos. Y de alguna manera, roza alguna esperanza a futuro”, dijo Marcelo Malaisi, vecino del barrio Garbini, abogado y vocero legal del grupo afectado por la actividad bolichera en la zona del Acceso Sur.

Publicidad

Vale recordar que fue a finales de julio, cando vecinos de Trinidad manifestaron su preocupación ante la posible instalación de otro boliche en la zona, ya que hacía unos días que personal de la Municipalidad de la Capital había pasado por sus domicilios preguntando si estaban o no de acuerdo con esa idea. Posteriormente, el secretario de Gobierno de Capital, también por este medio, aseguró que no iban a habilitar nuevos boliches en la zona y que ya están trabajando en la zonificación del departamento.

“Creo que es la primera vez que escuchamos afirmaciones tan categóricas sobre este tema. Lo cual habla o deja entrever el compromiso que tiene esta persona. Y esperemos que este compromiso sea del municipio. Es decir, que sea compartido por todos aquellos que hoy nos están representando, desde el intendente hasta los concejales, porque todos pueden coadyuvar en esta sintonía”, dijo Malaisi.

En este marco, el vecino de Trinidad puso como ejemplo lo hecho en varias ciudades del mundo en relación con este tema y principalmente, lo hecho en la provincia de Mendoza.

“Hace 30 años, el Gobierno de Mendoza recogió el guante y decididamente hizo un reordenamiento de la vida nocturna. Recuerdo que en aquella oportunidad se sentó en la mesa de negociación a todas las partes: a los dueños de la actividad comercial nocturna, a la parte política, a la parte jurídica, que es quien asesoraba de alguna manera y al vecino. Con la franca decisión de darle una solución al ciudadano de a pie. Y de esos encuentros salieron las soluciones”, dijo Malaisi.

“Pero también somos conscientes de que en Mendoza el cambió comenzó hace 30 años y coincidentemente, hace 35 años que los vecinos de Trinidad estamos con el mismo tema. Es decir, mientras que otras ciudades decidieron ordenar, nosotros estamos igual con la misma problemática. Y no con esto quiero echar por tierra las prometedoras expresiones del secretario de Gobierno, pero esa es la realidad que hoy vivimos. Los vecinos vamos a darle un voto de confianza, vamos a apostar que esto sea así”, agregó.

Publicidad

La fisura

Para el abogado hoy la mayor fisura del sistema se encuentra en la falta de contralor, donde nunca nadie le pone el cascabel al gato.

“No sé la cantidad de expedientes iniciados, la cantidad de inspecciones que se han hecho y nunca hemos obtenido la verdadera solución a esta problemática. Entonces algo está fallando y creo que nunca nadie ha tomado el problema como algo verdaderamente serio para los vecinos de Trinidad. En todo este tiempo, de alguna manera, he aprendido, he hecho como un curso intensivo en esta problemática y he llegado a entender que el poder de policía es Salud Pública", explicó el vecino.

Según explicó Malaisi, la Justicia decide aplicar la sanción en lo que le informa Salud Pública, "porque el juzgado se sostiene o basa su decisión para aplicar la sanción en lo que le informa Salud Pública, quienes, aparentemente, están técnicamente capacitados para poder determinar si los ruidos superan los decibeles tolerables o permitidos en la propia legislación que emana de Salud Pública".

"Es decir, no es una legislación que se estableció extra organismos. Son ellos mismos que han legislado y han decidido determinar que bajo equis niveles de sonido es tolerable o intolerable para las personas. Y nos hemos encontrado con la realidad, dicho por los propios juzgados de Faltas, con la ingrata sorpresa de que las actas no constatan absolutamente ninguna contravención. Muy por el contrario. Pareciera que son actas labradas a pedido de partes, es decir, que las actas comienzan diciendo: nos constituimos tal día, tal hora, no se observan niveles intolerables en función a la normativa y luego, hacen un relato de una serie de circunstancias que inclusive exceden a la competencia de Salud Pública", agregó.

El vecino dijo que los mismos informes "hablan de que los trabajos de insonorización están realizados, hablan sobre bomberos, hablan de otras habilitaciones que emiten otros organismos. Entonces, uno ahí entiende la perversidad del sistema y cómo conspira en contra del ciudadano de a pie. Como que los vecinos de Trinidad hace 35 años que insisten sobre eta problemática por gusto, por placer, por deporte o por querer impedir la actividad comercial nocturna y nada más".

Para Malaisi y los vecinos de Trinidad, la solución se podría encontrar en esa mesa de diálogo intersectorial y si no avanzar sobre otras posibilidades en otros terrenos, como, por ejemplo, llevar todo esto a la órbita del Poder Judicial.

“Estamos analizando pedir amparo al Defensor del Pueblo y también iniciar una acción de interés colectivo, que lo prevé la constitución nacional, pero ojalá no sea necesario por el bien del sentido común”, concluyó el abogado.