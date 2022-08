Tras la preocupación de los vecinos por la posible instalación de otro boliche en los alrededores de los que ya existen sobre Ruta 40, en la localidad de Trinidad, DIARIO HUARPE se puso en contacto con el secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero, quien aseguró que en esa zona no habilitarán nuevos boliches. “En esa zona no vamos a habilitar nuevos boliches”, dijo.

Vale recordar que el disparador de la preocupación vecinal fue porque días atrás personal de la Municipalidad de la Capital pasó por sus domicilios preguntando si estaban o no de acuerdo con la instalación de otro boliche en la zona. Y, según Lucero, desde hace un tiempo la comuna viene trabajando con las encuestas vecinales.

“Estas encuestas las hacemos permanentemente por los diferentes barrios, porque luego con esos datos elaboramos los informes de hábitat con las distintas cuestiones y particularidades de cada lugar, de cada barrio. Y más, donde hay centros de recreación nocturna”, explicó.

Dice Lucero que cuando se pretende instalar un nuevo local de estas características, ellos toman como medida una consulta periódica a los vecinos. “Lo primero que escuchamos es al vecino y si no están las condiciones dadas, en lo que denominamos consenso social o licencia social, nosotros no estamos habilitando. Es más, hay zonas en las que hemos erradicado los boliches”, haciendo referencia a los ubicados en Libertador y lateral de Circunvalación.

El mayor malestar de los vecinos que viven en esa zona, donde hoy funcionan los boliches Luna Morena y Quattro, es por la música que se escucha en un perímetro cercano a los 200 metros y el caos que se genera en las madrugadas cuando se produce la salida de los clientes de los locales bailables.

“No sé cuál es la interpretación que le han dado los vecinos a esa encuesta, pero lo que nosotros estamos haciendo ahora es ponderar al vecino por encima de la lógica”, dijo Lucero. “Nosotros lo que primero ponemos en valor es al vecino. Se le consulta y a partir de lo que surge de esa consulta y de otras evaluaciones que hacemos nosotros, habilitamos o no”, reiteró.

En este marco el funcionario remarcó que no van a habilitar otro boliche u otro sector nocturno que no sean los que ya están, “pero habilitar uno nuevo, no. Desde ya te digo que no”.

Ante la consulta de si el Gobienro municipal está evaluando erradicar los boliches que ya están, el funcionario dijo: “Mirá, te pongo de ejemplo del lateral de Circunvalación entre Libertador y Central, que históricamente esa zona ha sido de boliches. Bueno, hoy ahí no tenemos boliches. Hay bares, algo que es muy distinto a un boliche. Luego agregó que "obviamente no lo vamos a hacer de un día para el otro, porque estamos hablando de años y años de una zona que ha tenido cierta idiosincrasia”.

Ordenar de a poco

Los vecinos cuentan que cada vez que la problemática vuelve a salir a la luz, las medidas para atenuar los impactos que afectan la residencia sólo duran unas semanas o un mes y después vuelve todo a la normalidad.

“Nosotros venimos tomándonos esta tarea de escuchar primero a los vecinos y a partir de ahí, estamos procediendo en la evaluación de cada una de estas cuestiones que se nos plantean. Pero venimos con una lógica de ordenar de a poco todo lo que es la noche en Capital”, manifestó Lucero. “No lo podemos hacer de un día para el otro, pero lo primero que hoy estamos ponderando es a los vecinos”, continuó.

En cuanto a las dudas de los vecinos de una supuesta connivencia con los propietarios de los boliches, Lucero manifestó: "El tema de las habilitaciones comerciales depende de mi secretaría y te digo que al que viene a verme, el mensaje que les trasmit, es este. O sea, nosotros la primera realidad se la damos al vecino”.

Los reclamos vecinal son por la música a decibeles altos y por el caos que se genera a la salida de los clientes de los locales bailables.

Zonificación

Por último, el funcionario de la Capital resaltó que entre las prioridades del Gobierno municipal está la zonificación del departamento. “Estamos trabajando fuertemente en un tema que no es menor y es la zonificación de la Capital”, dijo Lucero. “Obviamente, no va a ser de un día para el otro porque no podemos hacer borrón y cuenta nueva de 20 o 30 años de una determinada cosa, pero sí estamos con esta lógica de ordenar y organizar estas cuestiones y en gran medida las zonas de recreación nocturna”, concluyó.