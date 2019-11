Bolsonaro dice que iría a la asunción de Lacalle Pou en Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy que si el opositor derechista Luis Lacalle Pou es elegido como mandatario uruguayo, como pronosticaron las proyecciones en Uruguay tras las elecciones de ayer, acudirá a la ceremonia de asunción, prevista para el 1 de marzo próximo.



De todos modos, explicó que no tiene problemas en dialogar con el oficialista Daniel Martínez, del gobernante Frente Amplio, ya que "se comportó diferente" que el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien pidió por la liberación del líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, quien dejó la cárcel el 9 de noviembre pasado.



"El resultado de Uruguay aún no está confirmado pero es difícil que se revierta la tendencia. Si (Lacalle Pou) se declaraba victorioso ya lo habría llamado para felicitarlo, así como la confirmación para asistir a la asunción", dijo Bolsonaro, quien apoyó abiertamente al candidato del Partido Nacional.



Bolsonaro diferenció a Martínez del presidente electo argentino: "Podría conversar con él, él no hizo manifestaciones como las hizo el de Argentina".



"Voy a ir a la asunción de ese candidato que lidera en Uruguay, sólo muerto no iré", afirmó el ex capitán del Ejército.