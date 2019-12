Botafogo y Tijuana están interesados en Leonardo Gil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Botafogo de Brasil y Tijuana de México están interesados en contratar al volante de Rosario Central Leonardo Giil, informaron fuentes del club a la emisora rosarina LT8.



Botafogo mostró interés en contratar a préstamo a Gil y al volante central Emanuel Ojeda, pero los dirigentes auriazules no están dispuestos a cederlos en esa condición.



"Gil es titular y Ojeda es el primer suplente, si Central se desprende de un jugador será por una venta del pase, pero no a préstamo", advirtió hoy una fuente "canalla".



El director técnico argentino de Tijuana, Gustavo Quinteros, expresó también su interés en contar con Leonardo Gil en su equipo.



Quinteros pasó una lista de tres volantes para contratar a uno de ellos como refuerzo: Leonardo Gil, el argentino Luciano Aued, de Universidad Católica de Chile, y el trasandino Gonzalo Espinoza, de Universidad de Chile.



En tanto, los dirigentes de Central iniciarán gestiones con sus pares de Racing y de Boca por la renovación de los préstamos de los defensores Miguel Barbieri y Nahuel Molina.



"La idea es renovar el préstamo de Barbieri porque el jugador ya nos dijo que se quiere quedar y vamos a hacer todo lo posible para que siga con nosotros", amplió hoy un dirigente de Central a Télam.



Asimismo, el directivo auriazul agregó que "lo mismo vamos a hacer con los dirigentes de Boca para tratar de lograr la extensión del préstamo de Molina".



Por su parte, los dirigentes de Deportivo Cali, que salió campeón de Colombia, tienen tiempo hasta el sábado para hacer uso de la opción de compra del pase del delantero colombiano Duván Vergara, de 1.450.000 dólares por el 80 por ciento de la ficha.



Vergara, de 23 años, tuvo un fugaz paso este año por Central, que lo cedió a préstamo en junio, con una opción de compra que vence el sábado y otra a mediados de 2020.



Por su parte, el carrilero izquierdo Jonás Aguirre, quien no era tenido en cuenta por el entrenador "canalla" Diego Cocca, rescindió hoy su contrato con Central.