Brad Pitt se alejaría de las cámaras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El astro hollywoodense Brad Pitt, de 56 años, tendría en sus planes el retiro de los estudios de filmación por tiempo indeterminado, según versiones que salieron a la luz a pocos días de haber ganado el Oscar a la mejor actuación masculina de reparto por “Érase una vez en Hollywood”, reveló la prensa especializada de Los Ángeles.



El actor parece haber puesto fin a su trayectoria como actor y logró alcanzar su máximo logro con una estatuilla personal, pese a que hace seis años también se hizo con la famosa pieza dorada, pero al colaborar con la producción de “12 años de esclavitud”, que dirigió Steve McQueen, donde también interpretó un papel secundario.



Entre sus allegados es todo un misterio a qué se va a dedicar Pitt a partir de ahora.



El intérprete originario del estado de Oklahoma atraviesa un excelente momento personal y a varios de sus allegados se lo manifestó tras lograr una reconciliación con sus seis hijos, producto de su matrimonio con Angelina Jolie, y superar una fase de alcoholismo, que aunque no se oficializó pudo haber sido la causa de la ruptura de la sonada pareja.



De hecho, durante la época de premios se supo que Pitt no asistió a la ceremonia de los Bafta británicos, pues se encontraba en compañía de su hijo Maddox, uno con los que tuvo más problemas en el pasado, además de haber retomado una relación de amistad con su ex mujer Jennifer Aniston.