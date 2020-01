Brown de Adrogué igualó en un amistoso con Cerro Largo de Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El equipo titular de Brown de Adrogué igualó hoy 0-0 con Cerro Largo de Uruguay, en amistoso de preparación previo a la reanudación del campeonato de la Primera Nacional, pautado para febrero venidero.



En el estadio Lorenzo Arandilla, el conjunto dirigido por Pablo Vicó no pudo con un adversario 'charrúa' que cerró, de este modo, su gira por territorio argentino en el marco de una mini pretemporada.



La alineación principal del elenco 'tricolor' incluyó a Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes y Leandro Sapetti; Brian Gómez, Santiago Echeverría, Juan Manuel Requena y Luciano Nieto; Nahuel Rodríguez y Matías Linas.



Cerro Largo, que sumó en las últimas horas a los argentinos Gonzalo Lamardo (ex San Martín de Tucumán) y Nicolás Sánchez (ex All Boys), formó con Washington Aguerre; Angel Cayetano, Gastón Heredia, Martín Ferreira y Sergio Montero; Enrique Echeverry, Lamardo, Jonathan Jorge y Tomás Fernández; Enzo Borges y Borys Barone.



En el encuentro entre ambos conjuntos alternativos, la victoria fue de Brown, por 2-0, con goles de Mauricio Carrasco y Felipe Cadenazzi.



En su regreso a la actividad oficial, la escuadra de Adrogué se medirá con Atlético de Rafaela, en condición de visitante, por la 16ta. Fecha del torneo de la Primera Nacional.