En 2025, los brownies sin harina ni azúcar se consolidan como una alternativa deliciosa y saludable para quienes desean disfrutar un postre sin sacrificar sabor ni textura. Esta receta rápida se convierte en la opción perfecta para una visita inesperada o un antojo nocturno.

Los brownies, con origen en la repostería estadounidense de finales del siglo XIX, han evolucionado gracias a la influencia de la cocina saludable. En las últimas décadas, se han adaptado para personas con dietas bajas en carbohidratos, celíacos o diabéticos, eliminando ingredientes tradicionales como la harina de trigo y el azúcar refinado.

Esta receta aprovecha ingredientes naturales como cacao puro, huevos y endulzantes alternativos, con la opción de agregar frutos secos o chips de chocolate sin azúcar para mayor sabor. La preparación es sencilla: todos los ingredientes se mezclan en un solo recipiente, se colocan en un molde y se hornean hasta obtener un brownie tierno y delicioso.

Una de las grandes ventajas es la versatilidad de la receta, que permite adaptar los ingredientes según preferencias o necesidades, por ejemplo, incluyendo puré de banana para un endulzante natural adicional. Además, al no contener gluten ni azúcar refinada, es apta para quienes tienen restricciones alimentarias.

Con las cantidades indicadas, la receta rinde aproximadamente 9 porciones medianas. Cada porción, preparada con puré de bananas y sin nueces, contiene valores nutricionales estimados que varían según los ingredientes específicos y la porción servida.

Para conservarlos, los brownies pueden mantenerse en heladera hasta 5 días en un recipiente hermético o congelarse por hasta 2 meses, facilitando su almacenamiento y consumo posterior.

Ingredientes

2 bananas maduras (cuanto más maduras, más dulce queda)

2 huevos

1/2 taza de cacao amargo en polvo

1/2 taza de mantequilla de maní

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Opcional: chips de chocolate sin azúcar, nueces o esencia de vainilla

Preparación