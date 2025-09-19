Brutal agresión a un comerciante y a su familia en Rawson

Un violento ataque en el barrio Los Horcones de Rawson dejó como saldo a un reconocido comerciante, su esposa y sus hijos con graves lesiones. La víctima principal fue Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, quien denunció que el episodio comenzó tras el festejo de un gol de su hijo de 8 años.

"En mi vida, en mi vida yo he vivido una situación como la que viví el domingo pasado", declaró Villardo en diálogo con Radio Sarmiento.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 21 horas. Según relató Villordo, su hijo jugaba a la pelota en la plaza frente a la vivienda familiar cuando, tras convertir un gol, un adolescente de 14 años lo llamó y lo sometió a un episodio de abuso. Villardo describió el momento: "Cuando mi hijo iba cantando el gol, lo llama y le dice, 'Vení, vení, vení.' Entonces le agarra la cabeza y se la ponen los genitales de él y le y se le refriega la cabeza y le dice, 'festejame el gol acá'".

El niño corrió a contar lo sucedido a su madre, quien al salir a reclamar fue agredida por el menor y, posteriormente, por un grupo de mujeres que se sumaron con golpes de puño y patadas. "Instantáneamente que mi esposa dijo: 'Voy a llamar a la Policía', le empezaron a pegar alrededor de siete mujeres".

Villordo contó que al llegar al lugar para defender a su esposa, él también fue atacado por varias personas, entre ellas hombres y mujeres. Incluso su hijo mayor, de 18 años, intentó intervenir y terminó herido.

La violencia se extendió durante varios minutos hasta que Villordo y su hijo lograron escapar. Como consecuencia, el comerciante sufrió la fractura del tabique nasal y otras lesiones graves, mientras que su esposa e hijos también recibieron asistencia médica. Además, denunció el robo de dinero en efectivo, celulares y transferencias realizadas desde su propio teléfono a cuentas vinculadas con los agresores.

Villordo cuestionó la demora policial, ya que aseguró que la Comisaría 6º se encuentra a pocas cuadras y el móvil tardó más de 40 minutos en llegar. También responsabilizó a una familia del barrio, a la que calificó como “conflictiva”, y señaló que ya habían protagonizado otros hechos violentos.

“Estamos todos con miedo. Los vecinos del barrio están preocupados, ya no sabemos qué hacer”, expresó. La denuncia fue presentada formalmente con estudios médicos que certifican las lesiones y el caso quedó en manos de la Justicia.