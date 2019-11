Bulimia y anorexia: un número que pesa

Si bien es mayor el número de chicas que padecen este tipo de enfermedades, también existen varones. Como expresa Olga Rosales, presidenta de la Asociación Civil Trastornos de la Conducta Alimentaria, Hospital de Día, es preocupante la falta de información sobre estas enfermedades. “Recién cuando diagnosticaron a mi hija comprendí que no sabía nada al respecto. Me sentí muy culpable por no haber comprendido a tiempo los síntomas que eran muy obvios”, expresa con dolor la mujer.

En la mayor parte de los casos, pasan varios meses o incluso años desde que comienzan a manifestarse los primeros síntomas hasta que la enfermedad es diagnosticada. Es tiempo que se pierde y en el que el trastorno alimenticio sigue avanzando, dejando secuelas que, a veces, no tienen vuelta a atrás.

"Con un tratamiento a tiempo, el 80% de los pacientes logra recuperarse", expresa Olga quien, además, es mamá de una joven de 17 años que sufrió de anorexia nerviosa y hoy se encuentra de pre alta.

MIRÁ TAMBIÉN Hospital de Día: el camino para la recuperación de los trastornos alimenticios

Olga manifiesta que a la par de la falta de campañas de concientización, existe una gran oferta de información nociva en redes sociales y páginas Web que incentiva a los adolescentes a seguir estrictas dietas y autolesionarse para lograr lucir ultra delgados.

“Los papás debemos estar muy atentos porque en la adolescencia es común que los chicos se encierren y muchos de los síntomas pueden confundirse con los cambios normales en esta etapa de la vida”, explica la mamá, a la vez que asegura que uno de los principales objetivos de la Asociación es brindar información para que la enfermedad pueda ser descubierta a tiempo.

Actualmente, en el Hospital de Día dependiente del Hospital Rawson se encuentran 28 jóvenes con internación de 8:30 a 14, sumados a los varones y mujeres que se hallan con tratamiento ambulatorio. "Los profesionales son muy valiosos pero muchas veces el espacio ha quedado chico", comenta la mujer alarmada por el creciente número de casos que se presentan.

¿Qué es un Trastorno de la Conducta Alimentaria?

Los TCA son trastornos mentales relacionados a un comportamiento patológico en cuanto a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso. Las causas pueden ser múltiples, de origen psicológico, biológico o sociocultural. Los TCA más conocidos son la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa aunque existen otros como la ortorexia (obsesión por comer sano) y la vigorexia (por el ejercicio físico).

Pautas de alerta

La Organización Mundial de la Salud advierte prestar mayor atención a la salud y comportamientos de los adolescentes, ya que el 35% de las enfermedades que afectan en la vida adulta se inician en esa etapa. Así mismo, los trastornos mentales relacionados a la alimentación, como la anorexia y la bulimia son problemas muy asociados a la adolescencia.

En este sentido, existen señales de alarma que pueden indicar un posible trastorno alimentario y, de ser percibido a tiempo, pueden ayudar a un pronto diagnóstico y tratamiento. Algunas de ellas son:

Estrés: La persona se siente angustiada por su peso o aspecto físico.

Rechazo a los alimentos: Rechaza las comidas más importantes del día, evita comidas en familia o grupo.

Atracones: En el caso de bulimia, la persona ingiere una gran cantidad de alimentos en poco tiempo y luego se provoca vómito. Prestar atención en la cantidad de veces y el tiempo que pasa en el baño.

Encierro y aislamiento: Es común en la adolescencia aunque en este tipo de trastornos esto se exacerva. La persona deja de relacionarse con aquellos amigos o familiares con los que compartía tiempo.

Mentiras: Es común en este tipo de trastornos. La persona miente en cuestiones relacionadas a su alimentación.

Vestimenta: Usa ropa suelta para intentar ocultar su figura.

Perdida abrupta de peso: Además, demuestra un excesivo interés en la composición y calorías de las comidas.

Amenorra: Desaparición del ciclo menstrual a causa de la desnutrición.

Es importante señalar que las pautas mencionadas son señales de alerta, no criterios de diagnóstico por lo que es esencial la consulta con un profesional de la salud idóneo.