Bullrich al electorado: "Te diste cuenta que al votar a Lavagna estabas votando a Fernández"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich le dejó hoy un mensaje al electorado que se inclinó por Roberto Lavagna en los comicios de octubre y le reprochó no haberse "dado cuenta" de que, al optar por esa opción, estaba "votando" al presidente Alberto Fernández.



"Al final pensaste que votar a Lavagna era votar a un candidato con propuestas y peso propio, pero te diste cuenta que al votar a Lavagna estabas votando a Fernández", expresó Bullrich, quien se encamina a ser la próxima presidenta del PRO, desde su cuenta de Twitter.



Esta manifestación de la ex funcionaria surgió a propósito de las especulaciones en torno a los contactos del ex ministro de Economía con Fernández.



Lavagna utilizó hoy sus redes sociales para intentar darle un corte a esas versiones y dijo que sus conversaciones con el mandatario "no involucran acuerdos por cargos y menos a cambio de apoyo parlamentario" en el marco del debate del proyecto de ley de Emergencia Económica.



"Los diputados de Consenso Federal sólo votarán leyes que consideren buenas para la sociedad, sin condicionamientos", reafirmó Lavagna.