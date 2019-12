Bullrich lo cruzó a Fernández y se puso un "10" en su gestión al frente de Seguridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich le pidió hoy al presidente electo Alberto Fernández que "lea el protocolo de seguridad antes de criticarlo" y se puso "un 10" en su gestión al frente de la cartera durante cuatro años.



"Decir que la nueva ministra no tiene que tirar tiros por la espalda es una falacia", dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a CNN Radio, en referencia a los dichos de Fernández ayer cuando presentó al gabinete que lo acompañará, entre quienes se encuentra la antropóloga Sabina Frederic como titular de la cartera de Seguridad.



Ayer, al presentarla, Fernández dijo que el tema de la seguridad "se resuelve con igualdad y no a los palos y metiendo bala", y dijo que trabajarán "preservando los derechos de todos, sin necesidad de autorizar que alguien le dispare por la espalda a otro", en una crítica al accionar de Bullrich.



En ese marco, la ministra saliente defendió hoy su gestión -"Me pongo un 10", dijo- y agregó que "le diría a Alberto Fernández que lea nuestro protocolo de seguridad antes de criticarlo", tras recordar que "fue respaldado por 7 jueces distintos".



"Alberto Fernández miente cuando dice que las fuerzas de seguridad están descontroladas. Hoy hay menos delito y menos muertes", remarcó Bullrich y aseveró que el gobierno de Mauricio Macri protegió "mucho más la vida de las fuerzas federales, y haciendo eso protegemos más la vida del civil".



Además manifestó que el gobierno de Macri cumplió "con sus promesas" y destacó: "Nunca en nuestro gobierno se cortaron las autopistas por un piquete".



Sobre la nueva ministra designada en el área, afirmó: "No tengo prejuicios sobre la nueva ministra de seguridad; hay que dejarla caminar", pero sostuvo que "sin dudas en el gobierno de Fernández se va a cambiar la política de seguridad".



En cuanto a su futuro político, indicó que el 10 de diciembre va a quedar "desempleada" y que "todavía" no tiene trabajo definido.



"En mi futuro inmediato voy a estar en el armado nacional del PRO. Mi perspectiva de trabajo futuro va a ser que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno", concluyó la dirigente de Cambiemos.