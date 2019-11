Bullrich, sobre posibilidad de derogar protocolo de seguridad: "Les puede salir tiro por la culata"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que si el nuevo gobierno deroga los protocolos de seguridad establecidos durante el gobierno de Mauricio Macri "les va a salir el tiro por la culata", y señaló que la policía, "cuando se siente más segura, actúa mejor".



"Les va a salir el tiro por la culata, yo les diría que lo piensen, que no actúen impulsivamente, que analicen con más tiempo y no tomen decisiones contrarias solo porque las hicimos nosotros", dijo Bullrich en declaraciones a radio La Red.



Según versiones periodísticas, Fernández derogará los protocolos de seguridad que estableció Bullrich durante su gestión, como el protocolo de uso del arma de fuego que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto, y la norma que permite a los efectivos exigir el DNI en las estaciones de trenes y subte.



"Si desprotegen a la policía y a las fuerzas de seguridad bajando el protocolo de uso de armas de fuego va a pasar lo que ocurría con el garantismo o el 'zaffaronismo', que cada vez que usaban un arma de fuego terminaban presos. La policía no sabe cómo actuar", dijo Bullrich.



Para graficarlo, expuso cifras: en 2015 hubo 96 policías muertos, mientras que el año pasado sólo 24. "Cuando se sienten más seguros actúan mejor", indicó la ministra.



"Me gustaría que lo estudien un poco más, que vean cómo estaban las fuerzas de seguridad y qué protocolos tenían, en qué grado de indefensión estaban, la cantidad de juicios que tenían por haber realizado sus tareas correctamente, defendiendo ciudadanos", indicó.



Bullrich defendió el protocolo y remarcó que en siete oportunidades distintas instancias judiciales "lo aprobaron".



"Lo que va a lograr Fernández, si lo deroga, es que la policía y las fuerzas de seguridad sientan que el Estado no valora su tarea, los deslegitima, no van a saber cuándo usar la fuerza y cuándo no", advirtió.



Sobre la norma que permite a los efectivos pedir DNI en el transporte público, Bullrich remarcó que, con esa iniciativa, "se logró bajar el 85 % de los delitos en trenes".



"Si quieren volver al tren de los graffittis, del desastre, del que tiraban a la gente por las puertas abiertas, al de las situaciones obscenas con chicos, que vuelvan, pero que vean lo que se ha hecho", concluyó.