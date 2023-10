La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, arribó a San Juan para comenzar su gira por el interior y llevar adelante el cierre de su campaña presidencial. En este marco, participó de un acto político partidario junto con la militancia y marcó la diferencia de programas de gobierno con los del candidatos presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa; y de La Libertad Avanza, Javier Milei. En un mano a mano exclusivo con DIARIO HUARPE, la exministra de Seguridad fue más allá y aseguró que, con la cantidad de gobernadores, intendentes y legisladores que tiene la coalición actualmente, tienen más poder que el resto de los candidatos y, por ende, mayor gobernabilidad.

¿Cómo se tomó la militancia de Juntos por el Cambio el gesto de unidad al nombrar a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete?

-Todas las coaliciones hacen esto. Si uno mira a Barack Obama la llevó de secretaria de Estado a Hilary Clinton, o Joe Biden llevó de secretaria de Estado a Kamala Harris. Nosotros hemos ido uniendo con gobernadores, con intendentes, con todos. Esta última sorpresa de incorporar a Horacio (N.d.R: Horacio Rodríguez Larreta) que la veníamos charlando hace tiempo muestra la unidad total y absoluta de Juntos por el Cambio. Sobre todo, es la fuerza del equipo que tenemos.

¿La cantidad de gobernadores del espacio político es el mensaje de Juntos por el Cambio hacia el resto de los candidatos de “tenemos gobernabilidad?

-No solo tenemos gobernabilidad, sino que tenemos más poder que ellos. Eso es muy importante. Ellos siempre con el poder, cuando están en el Gobierno, se agazapan y nos intentan quitar la gobernabilidad. Tenemos más poder que ellos y eso es histórico.

¿Qué tan importante es la confrontación con Milei para su campaña presidencial?

-Nosotros mostramos la diferencia de programas. Nosotros hoy dijimos que no estamos de acuerdo con la liberación de armas, con la venta de órganos ni tampoco con la privatización de la educación. Son cosas con las que claramente no coincidimos. Con respecto a la dolarización está claro que no se puede dolarizar, por ejemplo.

¿Y con el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa?

-A Massa lo hemos descrito perfectamente. Este ha sido el peor gobierno de la historia de la Argentina. Ahora se necesita un verdadero cambio. La gente se tiene que hacer la pregunta de “¿quién puede hacer el cambio?”. Los únicos capaces de hacer un cambio en la Argentina somos Juntos por el Cambio, porque tenemos una presidenta con coraje, gobernadores elegidos con legitimación social en sus provincias, intendentes, mayorías legislativas y un equipo que se va a jugar el todo por el todo por cambiar la Argentina.

Dato

Con respecto a la cantidad de gobernadores, Juntos por el Cambio se quedó con ocho provincias, con la posibilidad de sumar este 22 de octubre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Unión por la Patria tiene siete, con dos reelecciones en juego en los próximos comicios. Mientras tanto, el resto de provincias son gobernadas por partidos provinciales. LLA no tiene gobernaciones.

Petri y la importancia del federalismo

Luis Petri, candidato a vicepresidente con Bullrich, manifestó a este medio que, como persona nacida en el interior del país, sabe "lo que se sufre" cuando el Gobierno nacional discrimina a las provincias a la hora de repartir recursos. "Vamos a ser un país grande en tanto y en cuanto el Estado esté presente a lo largo y a lo ancho del país", manifestó.

Con respecto a la economía del país y la decisión electoral de brindar, con anterioridad, detalle del equipo económico, Petri planteó que la única persona con la capacidad de enfrentar la inflación es Carlos Melconián. Cabe recordar que es el designado potencial ministro de Economía.