Buscan a un jugador de futsal que no regresó a su casa desde el sábado

Un adolescente es intensamente buscado por la Policía, se trata de Emir Herrera de 16 años quien salió de su casa el pasado sábado al mediodía y le dijo a su familia que iba con un amigo al Dique de Ullum.

Durante la tarde no volvió de ese día, el joven no regresó y tampoco contesta las llamadas a su teléfono. Los familiares, asustados por esta situación decidieron salir a buscarlo pero no lograron dar con su paradero.

Más tarde, el joven se comunicó con su madre para avisarle que volvería el domingo por la tarde, sin embargo no regresó. Ahora lo buscan con la Policía y piden ayuda para localizarlo.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 5ta. Se solicita a la sociedad si lo llegase a ver o tenga información que se comuniquen al 911 o a la comisaría más cercana.