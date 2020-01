Buscan a una adolescente que se fue el 1° de enero de su casa en Almagro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Naida Carolina Capdevilla Acuña, una adolescente de 15 años, es buscada intensamente por su familia tras haberla visto por última vez el 1° de enero a la noche cuando se fue de su casa sin llevarse documentos.



"A las 20 se entró a bañar, después se fue y llevó una mochila con un par de ropitas, pero no se llevó los documentos. Es la primera vez que nos pasa esto en tres años que hace que vivimos con ella", cuenta su tía Gabina Acuña, quien recibió a Naida cuando vino de Paraguay a estudiar.



La adolescente cursa primer año en la escuela Normal 7, ubicada en Corrientes y Palestina, y su tía contó que ninguno de sus compañeros ni amigos ha tenido noticias de ella.



"Una señora me llamó hace unos días y me dijo que la vieron el jueves en González Catán, pero no me dijo quién era", contó.



Gabina hizo la denuncia en la Comisaría de la Comuna 5, ubicada en Billinghurst y Corrientes, y también en la Fiscalía 38.



Naida es flaca, de estatura media, tez trigueña, pelo lacio y no tiene ninguna marca.



En caso de verla, llamar al 15-2759-7034.