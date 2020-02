Buscan ayuda nacional a fin de hacer cuatro obras clave para la producción

A partir del recambio en el Gobierno nacional, los funcionarios locales han profundizado el diálogo con las autoridades federales con el fin de conseguir financiamiento y programas que puedan bajarse a San Juan.

Es el caso del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico cuyos representantes ya empezaron a echar a andar el engranaje que permita la financiación nacional para cuatro obras clave en la provincia que no sólo le darían valor agregado a productos que se producen en el suelo sanjuanino, sino que también generarían una importante cantidad de mano de obra local.

Así lo explicó el ministro del área, Andrés Díaz Cano, en diálogo con DIARIO HUARPE al indicar que “estamos presentando todos los proyectos que implican la infraestructura de la planta procesadora de tomate, la destiladora de alcohol, la concentradora de mosto y la lechería”.

El funcionario, además, señaló que “estos son los proyectos que estamos trabajando en agenda tanto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación como con el Ministerio de Agricultura de la Nación. Son proyectos que generan valor agregado y mano de obra, entonces la idea es conseguir el financiamiento de la Nación para concretarlos”.

El primer paso en este sentido lo generó el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Mestre, quien se reunió días atrás con el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale y con la directora nacional de Desarrollo Regional, Mercedes Legioiosa.

En ese encuentro pudieron hablar de la futura planta procesadora de tomate sanjuanina, pero además hubo un apartado sobre los parques industriales que posee San Juan y la necesidad de generar herramientas necesarias para que allí se instalen inversiones privadas.

A posterior, el propio Díaz Cano se reunió con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, para analizar la realidad productiva de la provincia y las medidas necesarias para aumentar los niveles de producción.

Un producto que aumenta

El sueño de la planta procesadora de tomate

En diciembre de 2017 la Provincia llamó a licitación para la construcción de la planta procesadora de tomate, infraestructura fundamental teniendo en cuenta el crecimiento de este cultivo que el año pasado aportó desde San Juan casi el 50% de la cosecha nacional.

Sin embargo, una sola empresa se presentó en aquella ocasión y ofertó casi el doble de lo que se estipuló como presupuesto oficial. Por eso el proyecto quedó en stand by, aunque nunca estuvo caído, según explicó Díaz Cano.

“Llamamos a licitación, se presentó una empresa y estaba presupuestada dos veces más de lo que era el presupuesto oficial, y justo se armó la devaluación con el dólar que se fue a las nubes. Entonces el presupuesto asignado no nos alcanzaba para concretarla, así que con este nuevo Gobierno nacional pretendemos hacerla con ayuda de Nación”, insistió el ministro.

Incluso ya está determinado que la planta se ubicará en un predio de 10 hectáreas que cedió el municipio de 9 de Julio en su parque industrial. “Estas son obras de infraestructura necesarias para la provincia porque la inversión privada no ha actuado en estos rubros, pero nuestra idea es seguir diversificando la economía. En lo particular, las 1.100 hectáreas de tomate que se cosechan cada año sería importante que se procesen en San Juan y no en Mendoza como hasta ahora”, indicó el funcionario.

Todo esto en un marco que encuadra la importancia de este cultivo para la provincia en los últimos años ya que San Juan fue elegido como sede del Congreso Mundial del Tomate 2020 que se desarrollará del 15 al 19 de marzo próximo donde asistirán representantes de las entidades que representan más del 95% del volumen de tomates procesados de todo el mundo.