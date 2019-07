Buscan dadores de sangre para que un hombre pueda vivir

En el mes de mayo a Víctor Emanuel Escudero le diagnosticaron leucemia aguda por lo que quedó internado en el Hospital Marcial Quiroga para poder realizar el tratamiento correspondiente.

Para poder continuar con las quimioterapias el joven de 24 años necesita de forma urgente dadores de sangre y plaquetas por lo que su esposa comenzó con la búsqueda a través de redes sociales.

“Nadie quiere ir a donar si no se da plata, en estos momentos no podemos y necesito que la gente se ponga la mano en el corazón y done para que él pueda seguir con tratamiento de quimioterapia, con mi hija lo necesitamos vivo en nuestra casa”, dijo su esposa.