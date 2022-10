Las Comisiones de Salud y de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia trata actualmente un proyecto de ley del “Programa de Asistencia y Rehabilitación Neurológica”. Este proyecto surge de un pedido de los profesionales de la salud que día a día ven cómo en la provincia es muy difícil rehabilitarse de afecciones que dejan secuelas neurológicas, ya sea porque en la parte pública no hay un sitio como tal o que en la parte privada no hay acceso económico. DIARIO HUARPE habló con el diputado bloquista Edgardo Sancassani, quien presentó el escrito en la cámara, y con María del Rosario Giglio, madre de una paciente y colaboradora en la conformación del proyecto. Ambos coincidieron en la importancia de mejorar la accesibilidad de este tipo de tratamientos en la provincia.

El proyecto de ley, que está destinada a “todo paciente hospitalizado con una alteración neurológica, cualquiera fuera la causa, con alta secuela en la enfermedad”, apunta a la institución de “un sistema provincial de protección integral a las personas con discapacidad, a fin de asegurarles su plena integración a la sociedad y velar por el ejercicio de los derechos que la Constitución y leyes les reconocen”. En este sentido, busca regular el ejercicio de sus derechos y el rol del Estado en el mismo.

El diputado Sancassani contó que este proyecto surge desde el pedido de los mismos representantes de la salud. En este sentido, el legislador explicó que hay mucha desigualdad entre quienes tienen obra social y un buen pasar económico y pueden costear un tratamiento privado en la provincia o en el país, y aquellos que no lo tienen.

“Son muchas las personas sufrientes, cada familia tiene alguien afectado en su propio seno o personas allegadas. Constituyen el sector más vulnerable porque son los que no pueden reclamar”, manifestó.

En el mismo sentido, Giglio, quien es mamá de una mujer que sufrió este tipo de padecimiento y psicóloga, dijo que actualmente cuando alguien tiene secuelas neurológicas, lo que se hace en el sector público es atenderlo físicamente, pero no cubrirle sus necesidades de rehabilitación. “Hay gente que no puede comunicarse o no puede caminar y después tienen que pagarse una rehabilitación. Esta gente no tiene voz, no tiene cómo tener una vida digna si no tienen dinero”, manifestó.

“La importancia de un centro de rehabilitación para la evolución dedicado a personas con daño cerebral reside en dar una continuidad óptima al proceso rehabilitador, que sea justo para todos y que todos tengan la oportunidad”, concluyó.

De esta manera, Sancassani confirmó que este proyecto está siendo tratado actualmente en ambas comisiones. Sin embargo, esto llevará tiempo, porque se debe hablar con los sectores del Estado, como lo es Salud Pública.