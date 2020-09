Buscan que una legislación prohíba la importación de vinos a granel

Durante el último semestre aumentó el consumo de vinos en el país, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y esta sería una señal de alerta para algunos bodegueros que ya piensan en la posibilidad de importar productos para satisfacer la demanda en la Argentina.

Ante esto, la Federación de Viñateros de San Juan fijó posición: quiere que se legisle a nivel nacional para prohibir el ingreso de vinos en envases mayores a cinco litros o dicho de otra manera, que se impida la importación a granel, tal sucede en otros países como Brasil.

Por eso la institución le envió una carta al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, como también a las autoridades del INV, Martín Hinojosa y Hugo Carmona. El mismo petitorio lo habían presentado en marzo pasado cuando los representantes de los viñateros locales mantuvieron una reunión con las autoridades nacionales.

“Hay que adelantarse a los acontecimientos y abrir el paraguas antes de que llueva. La importación de vinos que empezó en 2016 y que se extendió hasta 2018 nos hizo muchísimo daño. Se importaron 100 millones de litros, pero además ese vino tenía 7% de agua cuando en Argentina está prohibido agregarle siquiera una gota. Además, venía con un agregado de enocianina (colorante procedente de uva tinta obtenido mediante extracción) que acá no está permitido y en Chile sí. Lo que sí logramos fue frenar el uso de uvas tintoreras para evitar que con un litro y 10 de blanco se hicieran 11 litros de vino tinto”, explicó el presidente de la federación, Eduardo Garcés, en comunicación con DIARIO HUARPE.

El especialista añadió que el vino que ingresó al país venía con muchas unidades de color y se transformó en muchos millones de litros de vino “lo que provocó la gran desgracia que tenemos”. “Actualmente los bodegueros se agarran la cabeza y dicen ‘no sé por qué sobra el tinto y baja el precio’ y es muy sencillo: hicieron 400 o 500 millones de litros con ese tintorero que trajeron de Chile”, afirmó.

Por lo tanto, la Federación de Viñateros planteó que el vino que ingrese no venga en envases mayores a cinco litros, como sucede en Brasil. “Tenemos que copiar las cosas buenas, porque si hacemos eso no hace falta pelearse con el país vecino. Simplemente podría venir vino fraccionado en damajuanas, botellas, tetra brik y no a granel”, indicó Garcés.

Pese a que esta misma propuesta ya se la presentaron al ministro Basterra, todavía no obtienen una respuesta positiva. “Yo creería que no están dadas las condiciones para que se importe vino, porque afuera está más caro que aquí. Pero está faltando porque tuvimos una merma de 30% de la uva la cosecha pasada. Entonces si bien los funcionarios de este Gobierno criticaron fuertemente la importación de vinos, ahora tienen la posibilidad de reafirmar eso con una legislación”, concluyó.