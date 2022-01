José “Pepe” Villa de UPCN y Mirna Moral del SEC no ocultaron sus críticas por la renovación de Eduardo Cabello al frente de la delegación local de la CGT. Lo expresado por los líderes sindicales en DIARIO HUARPE repercutió en el mundo gremial al punto tal que el mismísimo secretario general de la UOCRA no dudó en contestarles, dejando muestras que existen internas que se irán manifestando cada vez más.

El punto de partida es la decisión de Nación de exigir que todas las delegaciones de la Confederación General del Trabajo deban estar regularizadas con sus nuevas comisiones elegidas luego de la prórroga que se dio por la pandemia de Covid-19. Ante esto es que en San Juan estaría casi acordada la continuidad de Cabello al frente de la delegación y esto generó críticas de parte de los jefes sindicales de la provincia.

Puntualmente, Villa y Moral le reclamaron por “la ansiedad que existe de proclamarse líder de la próxima comisión”. Mientras que la mujer que lidera los mercantiles expresó que “va a tener que definir si quiere continuar en el doble rol de jefe gremial y legislador provincial”.

Ante estas aseveraciones, Cabello no dudó en responderles y afirmar que “todo lo que se diga ahora, no tiene mucho sentido. Estamos todavía en el camino del reordenamiento que tiene como fecha límite marzo y la verdad es que no tiene sentido opinar de cuestiones que no sabemos cómo se darán”.

De esta manera, el líder del sindicato de la UOCRA intenta dar un mensaje que termine con las polémicas, pero a la vez les responde a los líderes de UPCN y del SEC bajándole el tono de importancia a las expresiones públicas que hicieron hace pocos días en este diario.

Las diferencias entre Cabello y “Pepe” Villa son más conocidas y públicas, ya que en el pasado llevó a que le pidiera al representante de UPCN del secretariado que abandone el cargo de la comisión que lideraba Eduardo Cabello.

Este hecho ocurrió a mediados del 2020 y en su momento el secretario adjunto de la central, Gabriel Pacheco, dio el portazo de la comisión expresando que “había diferencias con la conducción de Cabello que nos daba poca participación en las decisiones que se tomaban en tiempos de caída del trabajo por la pandemia”.

Lo sorpresivo es la opinión de Moral del SEC, ya que le reclama mayor presencia en el rol de líder de la CGT a Cabello. Justamente una dirigente que lleva varios años en el ámbito sindical como segunda del exlíder del SEC, Raúl Ávila, quien también fue legislador provincial en el pasado mientras congeniaba con su rol de secretario general de los mercantiles.

Además, hasta esta expresión no se le conocía ninguna crítica de parte de Mirna Moral contra el secretariado de la delegación local de la CGT y esto desconcertó a todos los que forman parte del armado actual y que tienen grandes chances de continuar en el próximo periodo.

Dato

El Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió año pasado las elecciones en los gremios de todo el país y extendió los mandatos de las autoridades. En el caso de la CGT local, todo indicaría que apuestan a que la renovación de mandatos se produzca antes de marzo.