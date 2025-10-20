El capitán del conjunto mayor, Lionel Messi, fue uno de los primeros en enviar su mensaje de aliento tras la derrota sufrida por la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20. Este torneo internacional se disputó en Chile.

Messi siguió paso a paso el desarrollo del torneo. A pesar de que el equipo juvenil no logró conquistar la Copa, el capitán de la Selección mayor mostró su orgullo por la campaña realizada por el equipo dirigido por Diego Placente.

El mensaje de apoyo fue compartido por el rosarino a través de una historia que subió a su cuenta personal de Instagram. En su publicación, Messi les pidió a los jugadores mantener la cabeza en alto.

“Cabeza en alto muchachos”, escribió Messi. El astro continuó su mensaje asegurando que los juveniles hicieron “un torneo impresionante”. Aunque admitió que “todos queríamos verlos levantar la Copa”, Messi enfatizó que la afición se quedó “con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.