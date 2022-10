Cáceres: "La gestión provincial se caracteriza por la falta de transparencia"

El exdiputado nacional por el PRO, Eduardo Cáceres, estuvo en el Café de la Política y criticó duramente a la actual gestión de Gobierno que encabeza Sergio Uñac por la "falta de transparencia", según dijo. Además, afirmó que el próximo gobernador "será de Juntos por el Cambio".

El dirigente de la oposición asentó la crítica al actual Gobierno en la ausencia de "una ley de Acceso a la Información Pública". Es que, según expresó el exlegislador nacional, "esto queda claro con el cambio de leyes que impulsó porque sabía que perdía las elecciones del año que viene".

Publicidad

Además, Cáceres expresó que "no puede ser que los sanjuaninos no podamos conocer detalles de cómo se usan los recursos públicos en la Provincia. Cuántos años ya pasaron intentando saber el costo de la Fiesta del Sol y seguimos sin saber nada. Parece que somos ciudadanos de segunda que no podemos conocer cómo usan los fondos públicos a los que aportamos".