Cáceres, tras ser denunciado por violencia de género: “Estoy a disposición de la Justicia”

El diputado nacional Eduardo Cáceres hizo su descargo mediante las redes sociales después de ser denunciado por su expareja Gimena Martinazzo. El sanjuanino dijo a través de un video en Facebook: “Estoy a disposición de la Justicia”. La misma vía había usado la excandidata a intendenta de Rawson para denunciarlo.

Todo se dio durante la tarde de este miércoles, precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La mujer posteó en su perfil una foto donde sale con la constancia de la denuncia en la Comisaría para la Mujer y un breve texto: "Hoy dije BASTA. Por mis hijos, por mí, por las miles de mujeres que sufrimos violencia".

Tres horas después, a las 19.31, Eduardo Cáceres dio una respuesta sobre el tema de carácter grave. "Sé que hay muchos rumores, me enteré por los medios. Lo primero que hice fue ponerme a disposición de la Justicia”, empezó relatando en un breve video de medio minuto.

“Fui a la comisaría. Consultado el juez de la causa me dijeron que no habían motivos suficientes para ni siquiera aportar o brindar algún tipo de explicación, con lo cual estoy esperando que resuelva rápidamente la Justicia y no creo que tenga una connotación política”, cerró.