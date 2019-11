Caló: "Hay que sentarse en una mesa y hacer un acuerdo social para sacar al país adelante"

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, dijo hoy que "hay que sentarse en una mesa y hacer un acuerdo social para sacar al país adelante".



Así lo afirmó en declaraciones a la prensa al ingresar al edificio de la CGT de la calle Azopardo, a la espera de la visita que el presidente electo Alberto Fernández realizará este mediodía a la central obrera.



"Estamos en medio de una profunda crisis. Espero que muy pronto Alberto llame a todos los argentinos a sentarse en una mesa para resolver este grave momento", dijo Caló.



En tanto, el dirigente gremial consideró que "el movimiento obrero está unido, sólo tiene distintos matices" y dijo que todos los gremios "tienen los mismos problemas: 40 por ciento de pobreza, gente que no come".



"Hay que sentarse en una mesa y hacer un acuerdo social para sacar al país adelante. Sin trabajo no hay solución a los problemas", agregó.