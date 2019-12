Camaristas rechazan remitir la causa de los Cuadernos a otra sala de Casación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La sala primera de la Cámara Federal de Casación rechazó hoy remitir a otros jueces del máximo tribunal penal del país los incidentes de apelación de la causa "Cuadernos" y sus conexas, al desestimar un planteo hecho por sus pares.



Los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa decidieron "no hacer lugar a la remisión solicitada" por sus colegas de la sala III de Casación, según la resolución a la que accedió Télam.



Entre esos incidentes está el planteo de la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para revocar la prisión preventiva que el juez Claudio Bonadio le dictó en el caso.



"La radicación de las causas ha sido consentida por todas las partes, corresponde destacar que no solo se han fijado las audiencias, sino que éstas ya se han llevado a cabo, restando exclusivamente el dictado de la resolución", expresaron Petrone y Barroetaveña en un voto conjunto.



Según el fallo al que accedió Télam, la camarista Figueroa remarcó que "no surgiendo con claridad y conforme a derecho los términos legales ni las



correspondientes motivaciones jurídicas" en que se basa el pedido de la Sala III de Casación, éste debe rechazarse.



Este conflicto entre las dos Salas derivó en una demora en la decisión referida a la situación de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, pese a que su abogado Carlos Beraldi presentó un pedido de "pronto despacho" para que se resuelva el planteo que pide revocar la prisión preventiva.