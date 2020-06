Camila Ulliarte, la sanjuanina que quiere llegar a lo más alto del ajedrez

Camila Ulliarte vive en el barrio Villa Paula, en Chimbas, en la última cuadra. Para llegar a ella hay que pasar la plaza del barrio, donde niños y adolescente juegan a la pelota o remontando volantines en el medio de la calle. Ahora los ingresos al barrio son más transitados porque la calle Centenario se desvía por las obras en la Ruta Nacional 40, pero si no es un barrio que se encuentra casi perdido.

Camila tiene 10 años y vive junto a su mamá, abuela, 2 hermanos y 6 hermanas, las edades van de los 16 años a los 4 meses, es por esto que su mamá trabaja casi todo el día y la crianza se vive entre hermanos. El padre de Camila se fue de casa cuando ella tenía cuatro años.

Hace 4 años que Camila va a la Escuela Paso de Valle Hermoso, allí el año pasado descubrió el ajedrez en las clases del profesor Ricardo Sánchez que utilizaba el juego para dar su clase de cuarto año de primaria. Ella jugaba en clases, pero no era suficiente asi que también lo hacía en el aula porque no les dejaban sacar el ajedrez a los recreos.

Elvia, de 33 años y mamá de Cami, cuenta que el interés de la niña sobrepasó la escuela y llegó a casa pero como nadie que de su entorno lo había jugado antes, fue toda una sorpresa: "Ni yo sabía cómo se jugaba ni lo que era", dice.

"Era el ajedrez y el ajedrez. Mami comprame un ajedrez", continúa contando entre risas Elvia. Camila pedía un juego propio porque solo podía jugar con los juegos de la escuela, hasta que el día del niño del 2019 recibió su regalo. A finales del año pasado, cuando Cami pasó a quinto, Ricardo, su profesor, le regaló otro juego.

Su primer juego de ajedrez fue el regalo del día del niño. Foto: Gonzalo Medina

Unos de los cambios que trajo el juego a su vida es la tranquilidad mental. “Desde que me pongo a armar el tablero, me siento y dejo de estar nerviosa porque estoy pensando en lo que pasa en la mesa” declara la niña. También el ajedrez le ayudó a lidiar con el acoso, burlas y violencia que recibía de algunos compañeros. Según ella, gracias al ajedrez les dejó de dar importancia y fueron mermando con el tiempo.

En la ampliación de su casa, donde hay una mesa, una heladera y un aparador, Camila retoma el relato y habla de los principios del ajedrez. Su voz es clara y sin trabas, pero con algo de timidez. Sumado a su altura, ella parece mucho más grande de lo que es, pero a su vez, su voz cargada de sueños le devuelve el tono infantil.

"La pieza más útil es el peón porque son las que manda el rey a matar a los otros. Así te quedás con las otras piezas a proteger la pieza más importante, el rey, porque si te matan el rey se termina el juego. Además el peón se puede transformar si llega a lo más alto", explica Camila.

Camila no tiene ni computadora ni internet de línea, la única conexión es el celular de su hermana a través de WhatsApp. Practica con sus hermanos y a veces sola. “Se que hay clubes donde enseñan y practican pero no puedo ir”, dice, a lo que Elvia agrega "no va porque no puede No es que no quiera sino que yo no puedo pagarle con mis medios"

La escuela Paso de Valle Hermoso, aquí descubrió el ajedrez. Foto: Gonzalo Medina

JAQUE MATE

Laa niña habla su futuro y se proyecta: “Pienso que el día de mañana puedo ser una campeona si sigo, si me dedico a esto, como Phiona Mutesi”

¿Quién es Phiona? Camila cuenta que es una campeona mundial de ajedrez, que empezó a jugar porque un profesor le enseñó. Con mucha dedicación y acompañamiento llegó a ser campeona. Sobre cómo la conoció, nuevamente aparece la figura de Ricardo que llevó un video y la proyectó en la sala de la escuela donde comen.

Además le gustaría más adelante comenzar un proyecto para enseñarles a otros a jugar en el Centro de Abordaje Kevin que atiende a chicos del Barrio Villa Paula, Los Cardos y Necochea