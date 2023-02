Campeón ucraniano de Bellator regresa a la jaula tras combatir en la guerra con Rusia

Yaroslav Amosov, actual campeón de Peso Welter de Bellator, volverá a pelear pronto en la jaula. El ucraniano (26-0 MMA, 7-0 BMMA) defenderá su corona una vez más en Coconut Creek, Florida, luego de defender a su tierra natal contra Rusia desde los primeros meses del 2022. A sus 29 años, estará en actividad profesional, a pesar de tener aún su mente en la guerra contra las fuerzas de Vladimir Putin.

"Una vez que se liberó el centro de Ucrania, y la ciudad de la que soy, una vez que esa área quedó libre de rusos, comencé a sentir que estaba recibiendo mucha presión de mi familia y de mis amigos y seres queridos. Dijeron: 'Escucha, nuestra área inmediata está liberada. Es gratis. Es hora de que vuelvas a luchar y uses tu notoriedad y tu plataforma para ser la voz de lo que está pasando aquí, en lugar de estar físicamente en el suelo. No fue una decisión fácil", le dijo Amosov a MMA Junkie.

Luego, Yaroslav aportó: "Había mucha presión de mi familia, de mis amigos. Pero finalmente, decidí que eso era lo que iba a hacer. La guerra continúa. La gente sigue muriendo. Pero en el centro de Ucrania no hay ninguna acción militar. Pero todavía hay peligro. Rusia ha estado lanzando cohetes por toda Ucrania. En cualquier momento, pueden aterrizar en cualquier lugar. Siempre hay peligro. Hay muchos problemas con la electricidad y la calefacción en toda Ucrania".

Yaroslav Amosov, entre Bellator y la guerra

"Así que las cosas son marginalmente mejores en ciertas partes, pero estoy muy lejos de decir que las cosas son 'mejores'. Esto dejará una enorme cicatriz en nuestra nación. Esto siempre será recordado. Esto no será algo que se olvide fácilmente. Llevará para siempre. Va a haber un impacto. Por supuesto, la gente es optimista de que la cosa terminará en algún momento, pero nadie sabe cuándo. Esto parece que continuará por un tiempo", sostuvo el campeón de Bellator.

Para cerrar, Yaroslav Amosov afirmó: "Es muy motivador, ahora más que nunca para la gente y mis fanáticos y lo que significa para ellos. Eso incluso me ayudaría en el entrenamiento. Incluso hubo momentos en nuestro entrenamiento en los que me siento muy deprimido y luego me doy cuenta de que algunos de mis amigos en este momento están sentados en trincheras, les disparan y los cohetes vuelan por todas partes. Comparado con ellos, lo tengo fácil. Me ayudó y me motivó durante el entrenamiento".