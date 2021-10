Campeonas ante la adversidad: con todo en contra, Huazhiul y Jockey trajeron copas del Nacional

Las chicas del Jockey Club y Huazhiul que compitieron en el Nacional de Rugby Femenino no ganaron la copa de oro, ni la de plata, ni la de bronce. Volvieron a San Juan con una distinta, la Copa Desafío. Que obtengan un premio con ese nombre es tan simbólico que casi parece a propósito. En la provincia jugar a la rama femenina de la disciplina es, justamente, un desafío. Pero las chicas pudieron sortearlo porque nada las detiene.

Las competencias de rugby femenino en San Juan estuvieron paradas por más de un año. La situación cambió cuando en septiembre asumió la nueva dirigencia, cuya primera gestión fue revivir el torneo local. Pero, pese a esta acción, el panorama seguía demasiado complicado. Faltaba solo un mes para el Nacional y los únicos dos clubes de la provincia no iban a tener tiempo para prepararse lo suficiente.

Foto gentileza de Cuarto Tiempo.

Sin embargo, la Unión Sanjuanina de Rugby decidió jugársela y armar un campeonato improvisado entre las primeras de Huazhiul y Jockey para que uno gane y pueda presentarse al Regional, del cual dos equipos obtendrían el pase al Nacional. Las chicas pudieron decir que no, que no estaban listas. No pasó.

Con más ganas que preparación, se enfrentaron los dos clubes y Jockey ganó. Solo dos semanas después, jugó el Regional contra equipos de San Luis y Mendoza. Logró la gran hazaña y consiguió la clasificación al campeonato más importante de rugby femenino del país, que se disputó este fin de semana. Huazhiul, por su parte, no se quedó afuera. Si bien la primera no fue, sí lo hizo la juvenil. Así, San Juan tuvo dos representantes, en dos categorías.

Las chicas de Jockey Club / Foto gentileza de Cuarto Tiempo.

Las chicas de Huazihul / Foto gentileza de Cuarto Tiempo.

El Nacional constó de dos jornadas: la de clasificación, sábado, y la de definición, domingo. En la primera, tanto Huazhiul como Jockey perdieron los tres partidos. Quedaron afuera de la posibilidad de pelear por el oro, plata o bronce. Pero pasaron a la Copa Desafío, que tenían que jugar el domingo. Poco tiempo para aceptar la derrota y seguir. Levantar los ánimos fue difícil; ni Tamara Argüello, capitana de Jockey, ni Aldana Heredia, quien lleva la cinta de Huazhiul, lo negaron. Aun así, se repusieron.

Las cabalinas, según dijo su capitana a DIARIO HUARPE, consiguieron mantener el espíritu arriba en honor a su esfuerzo: “La motivación para mantener la cabeza en alto fueron todos los entrenamientos que tuvimos durante el año y todos los sacrificios. Por eso decidimos no bajar los brazos y no frustrarnos”. En tanto, las Caciques, de acuerdo a lo que comentó su líder a este medio, se dijeron a sí mismas: “No hay que bajar las cabezas y seguir adelante porque todavía queda un día más, hay chances”.

Foto gentileza de Cuarto Tiempo.

“El domingo llegamos con todas las fuerzas”, dijo Aldana. El resultado lo demostró. Ganaron todo. En la final se impusieron por 10 a 7 sobre Pumai, de Mendoza, y gritaron campeonas. Las chicas del Jockey hicieron lo mismo. Vencieron a sus adversarias y llegaron a la definición contra Salto, de Santa Fe. Consiguieron 24 puntos sobre 14 y levantaron el trofeo.

La Copa Desafío en sus manos es el resultado del esfuerzo para atravesar los obstáculos, el premio por no rendirse. “Nos cuesta un poco más que a las demás, pero nunca nos dejamos caer o para sentimos que no estamos a la altura de los otros clubes”, fueron las palabras de Tamara. Por su parte, Aldana, celebró que ganar sin competencias demostró que el equipo “no está tan mal”. Con este impulso, las chicas van a seguir en la lucha con sus compañeras, hasta que el rugby femenino sanjuanino se afirme.

Foto gentileza de Cuarto Tiempo.