El dúo sanjuanino Cande y Paulo, quienes fueron nominados para los Latin Grammys, ya se encuentran en Las Vegas cumpliendo su sueño. Tal y como lo anticiparon en una ocasión a DIARIO HUARPE quedaron seleccionados entre más de 100 artistas latinoamericanos.

En su usuario de Instagram desde este domingo comenzaron a postear su llegada a Las Vegas. Si bien ellos se encontraban ya desde hace un tiempo viviendo en Estados Unidos para darle mayor impulso a su carrera artística, es la primera vez que cuentan con una nominación de esta altura.

Y es que los artistas sanjuaninos estarán compitiendo en la categoría Mejor Nuevo Artista, donde quedaron seleccionados entre una gran cantidad de artistas de todos los países de América Latina. Fue así como en las historias de sus redes sociales postearon diferentes momentos desde su llegada al icónico lugar.

Además, en las últimas horas compartieron su eufórica ansiedad por su primera entrevista en el Manday Be Resort And Casino de Las Vegas, que es donde se desarrollará todo el evento. Si bien los artistas vienen de una gira por Europa y de una sesión en Tiny Desk Concert, dejaron notar su nerviosismo.

En una entrevista a DIARIO HUARPE, la cantante afirmó “la verdad que no lo esperamos. Han pasado muchas cosas que no esperábamos desde el principio. Nuestra vida se trata de cosas que no esperábamos nunca”.

Los músicos recibieron la noticia en la provincia de San Juan. “Nos sentimos bendecidos de poder elegir el lugar donde vivir y de saber que aquí están nuestras raíces y aquí seguirán creciendo. No vamos a decir que no es complicado viajar desde tan lejos para trabajar. Pero Argentina es un gran lugar para vivir en el mundo”, expresó Cande.