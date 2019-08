Cano: "Hay una serie de problemas, entre ellos que no llueve"

Tras la denuncia que hicieron los habitantes de Guanacache en DIARIO HUARPE señalando a la empresa Chirino como responsable de taponar el agua que llegaba hasta las lagunas, por lo que comenzaron a secarse y los animales a morir o, en el mejor de los casos, a migrar hacia otros lugares.

Para conocer una voz oficial al respecto, este medio se comunicó con la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Alejandra Cano, quien manifestó que “hay una serie de problemas, entre ellos que no llueve. Este tipo de regímenes son pluviales, por lo tanto, si no llueve tenemos problemas. En realidad son varias cosas, pero de verdad que estamos por una crisis hídrica. No hay agua, esta es una realidad y la conocemos todos”.

La funcionaria, además, indicó que “no existe ningún tapón en el Canal 4” y que “trabajamos con la Dirección de Hidráulica mancomunadamente” para controlar esta situación. “Cuando hay una problemática denunciada inmediatamente hacemos los esfuerzos para solucionarla, pero yo sólo manejo la misma información que aparece en el diario”.

“Con la comunidad de Guanacache trabajamos en proyectos de bosques nativos y lo hacemos muy bien. Este es un caso muy puntual que se está atendiendo, además está el proyecto del acueducto Retamito. Así que se está tratando el tema”, finalizó Cano.