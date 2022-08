Tras los reclamos de los vecinos que viven frente a Casa de Gobierno por el mal estado en el que se encuentran las veredas de calle Libertador y alrededores, Sergio Mordacci, coordinador de gabinete, dijo que la construcción, reparación, mantenimiento y conservación de las veredas es responsabilidad del frentista

“La ordenanza municipal 3.796 del año 1992 dice que el propietario frentista de terrenos edificados o baldíos ubicados en todo el ejido de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, es responsable de las veredas”, dijo. “Es decir, no es nuestra responsabilidad arreglarlas y está bueno que se aclare”, agregó.

Sergio Mordacci, coordinador de gabinete de la Municipalidad de Capital.

Según la ordenanza municipal, en calles donde no esté definido el perfil transversal urbano, ni proyectada la rasante de calzada, o bien cuando no existen puntos acotados de referencia, o que por las condiciones del lugar no sea factible o adecuado la construcción de veredas reglamentarias, el Organismo a cargo de Obras Públicas de la Municipalidad deberá construir un sendero que permita el desplazamiento peatonal en forma cómoda y segura.

Tanto las obras civiles como, de igual modo, los loteos cuyos planos o proyectos se presenten al Municipio, deberán incluir las construcciones de veredas reglamentarias o, en su caso, el sendero peatonal. De no ser así, el Municipio no expide el certificado de finalización de obra.

“La ordenanza es clara y responde a un compromiso de todos”, dijo Mordacci. “Por lo tanto, pedimos a todos los vecinos del departamento que se comprometan al trabajo conjunto”.

Qué pasa si el problema está en la vereda del vecino y este no la quiere arreglar.

En este caso, el vecino que se siente afectado por la vereda rota puede denunciarlo a través de todos los canales de denuncia que ofrece el municipio y una vez que se cargue, el municipio procede a intimarlo para que la arregle. Una metodología que también se utiliza paras el caso de los terrenos baldíos.

¿Y si el frentista es un organismo público?

En el caso de las veredas en las que el frentista es un organismo público municipal, provincial o nacional, por ejemplo, las veredas de la Avenida Circunvalación (dependiente de Vialidad Nacional), las de un hospital público (responsabilidad del Gobierno provincial) el municipio articula la gestión para que el organismo la arregle.

En Capital hay un total de 8000 cuadras, de las cuales muchas pertenecen a la zona del micro y macro centro, a zonas residenciales y otras a barrios y villas.

“Si nosotros nos planteamos abarcar todo es imposible”, manifestó Mordacci. “Primero, porque no nos corresponde y segundo, porque no nos dan los recursos”, agregó

En una primera etapa, el municipio comenzó con un plan de obras de estas características dándole prioridad a los sectores más vulnerables y ahora, en una segunda etapa, van a encarar los arreglos en 4 zonas del micro y macro centro, porque es el lugar donde más gente circula.

“Nosotros lo que sí hemos empezado a intervenir desde el año pasado el arreglo de veredas, cordón, acequias y zapatas en diferentes villas de Capital que no están en condiciones socioeconómicas para encarar este tipo de obras. Por ejemplo, la villa del Pino, Carolina, Saffe, La Rioja Chica”, precisó Mordacci. “Y ahora, ya estamos en pleno proceso de adjudicación para la segunda etapa y si todo sale bien, muy pronto empezaremos los trabajos que tendrían que terminarse a finales de año, principio del que viene”.

Dato 1

El costo del arreglo de una vereda ronda promedio los 6000 pesos por metro cuadrado.

Dato 2

Un frentista de Capital paga, promedio, $500 pesos mensuales por el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza).

Dato 3

El municipio tiene que mantener 8.000 cuadras, 400 kilómetros de pavimento, 17.000 luminarias y 130 espacios verdes con 500 pesos promedio por usuario, de los cuales solo 6 de cada 10 pagan la Tasa Municipal.

“El servicio municipal es una tarea compleja y por momentos los vecinos sobredimensionan las demandas en función a lo que está pagando”, dijo el coordinador de Gabinete municipal. "Y qué quiero decir con esto, no podemos hacer magia", concluyó.